Sanremo: incidente stradale in via San Francesco, straniera di 38 anni investita da un'auto (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 11 nella parte nuova di via San Francesco. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Municipale, una donna straniera di 38 anni è stata investita da un’auto, una Opel Corsa, il cui conducente di 90 anni è stato probabilmente abbagliato dal sole.

Sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali per recarsi in una vicina palestra, quando la Opel Corsa è transitata in direzione mare. L’impatto è stato piuttosto violento e la donna, probabilmente dopo aver picchiato la testa, è rimasta esanime sull’asfalto. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Matuzia Emergenza e di Sanremo Soccorso.

La donna è stata anche defibrillata, quindi intubata e poi trasportata in codice rosso di massima gravità all’ospedale ‘Borea’. Anche il conducente dell’auto è stato portato al nosocomio matuziano, in stato di choc. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti, in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi. Ora gli agenti della Municipale stanno svolgendo le indagini del caso, per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

(Foto di Erika Bonazinga)