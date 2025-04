Sanremo: guasto ad una tubazione e mini geyser in via Nino Bixio, operai di Rivieracqua al lavoro (Foto e Video)

Guasto ad una tubazione e, nel corso dei lavori una falla provoca un mini geyser in via Nino Bixio. E’ accaduto questa mattina nel pieno centro di Sanremo, sopra il sottopasso Croce Rossa. Gli operai di Rivieracqua stava svolgendo un lavoro per cercare una perdita che era stata segnalata nelle ultime ore, quando una falla si è aperta provocando la fuoriuscita d’acqua.

Gli operai hanno prontamente chiuso la condotta e fermato la perdita. I lavori si stanno svolgendo in queste ore e, almeno per il momento non si registrano problemi per gli appartamento e le attività nella zona.