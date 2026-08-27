Temporali, bassa probabilità sul Ponente: occhi puntati sulla notte. Domani sera atteso un secondo passaggio

La notte tra oggi e domani venerdì 28, sarà caratterizzata in Liguria dal passaggio di una depressione sull'Europa, con correnti calde e umide richiamate da Sud. Per il Ponente ligure e quindi anche per la provincia di Imperia, il quadro resta però di bassa probabilità di temporali forti, senza al momento le condizioni per un'allerta. Il bollettino del Centro Funzionale di Protezione Civile regionale indica infatti la possibilità di rovesci e temporali isolati nella zona A, corrispondente ai bacini liguri marittimi di Ponente, con fenomeni che potranno localmente essere accompagnati da colpi di vento e grandine di piccole dimensioni.

La situazione viene descritta come particolarmente difficile da prevedere, proprio perché nell'atmosfera sono presenti ingredienti favorevoli, ma non necessariamente sufficienti a dare origine a fenomeni organizzati. "Ci sono grandi quantità di umidità e le elevate temperature del mare costituiscono un buon serbatoio di energia potenzialmente disponibile", ma la modellistica odierna non individua una dinamica capace di attivare con efficacia le strutture temporalesche. In altre parole, manca quella "miccia" che potrebbe far scattare l'innesco. Una configurazione di questo tipo rende quindi la previsione affetta da elevata impredicibilità, lasciando spazio a fenomeni molto localizzati e difficili da collocare con precisione.

Per l'Imperiese, dunque, la notte potrebbe trascorrere con rovesci e temporali isolati, senza che sia al momento previsto un passaggio generalizzato e particolarmente intenso. Resta comunque da tenere in considerazione la possibilità che, laddove il temporale riuscisse a svilupparsi, le precipitazioni possano risultare localmente forti. Il bollettino segnala inoltre un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, con velocità localmente forti, nell'ordine dei 40-50 km/h, e raffiche che potranno superare i 60 km/h sui crinali e sui capi maggiormente esposti.

Un altro elemento da non sottovalutare, soprattutto lungo la costa imperiese e nei centri urbani, sarà l'elevato tasso di umidità. Le condizioni potranno infatti determinare disagio per il caldo, in particolare nelle zone costiere, nei centri abitati e nelle vallate meno ventilate. Il bollettino evidenzia proprio come questo disagio possa interessare le aree del Ponente, mentre la ventilazione resterà localmente sostenuta sui capi esposti. In assenza di un'allerta, la raccomandazione resta quindi quella di seguire l'evoluzione della situazione, soprattutto durante eventuali passaggi temporaleschi improvvisi.

Il primo passaggio perturbato è atteso tra la notte e le prime ore della mattina, per poi lasciare spazio a un miglioramento nel corso delle ore diurne. Sarà però soltanto una prima fase: nella serata di venerdì è infatti atteso un secondo passaggio, che dovrà essere analizzato con maggiore precisione nelle prossime ore. Proprio l'elevata incertezza attuale rende particolarmente importante l'aggiornamento delle previsioni di domani mattina, quando sarà possibile valutare meglio traiettoria, intensità e distribuzione dei fenomeni.

Nel frattempo, anche in assenza di un'allerta, il sistema regionale di protezione civile manterrà alta l'attenzione. Qualora dovessero verificarsi precipitazioni di forte intensità, i meteorologi e gli idrologi reperibili supporteranno la Sala operativa regionale nelle attività di monitoraggio. Per la provincia di Imperia, dunque, la parola d'ordine resta prudenza, senza allarmismi ma con la consapevolezza che una situazione atmosferica caratterizzata da molta umidità, mare caldo e condizioni potenzialmente favorevoli può evolvere rapidamente a livello locale.