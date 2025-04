Cane investito tra Bordighera e Ospedaletti: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Un cane investito su una strada sterrata tra Bordighera e Ospedaletti è stato salvato dal tempestivo intervento di Ambulanze Veterinarie Odv. E' successo ieri.

Il cane è stato soccorso e stabilizzato sul posto e poi è stato trasportato in sicurezza presso la struttura veterinaria più vicina, dove è stato sottoposto a tutti i controlli necessari. "Il conducente del veicolo responsabile non si è fermato a prestare soccorso lasciando l’animale ferito a terra e i suoi proprietari sprovvisti di auto in balia della situazione" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Può capitare a chiunque un cane che sfugge al guinzaglio o un gatto che sbuca all’improvviso ma andarsene senza fermarsi no. Anche se sembra stare bene, anche se ha solo qualche taglio o escoriazione, ha comunque bisogno di aiuto, basta chiamare i soccorsi. Non soccorrere un animale ferito è un reato ma soprattutto è una mancanza di umanità. Anche loro sentono dolore e hanno paura, ogni vita merita rispetto".

Fortunatamente il cane investito, grazie all'immediato ed efficiente intervento di Ambulanze Veterinarie Odv, ora sta bene. "I controlli hanno fortunatamente escluso lesioni gravi. Le ferite riportate si sono rivelate superficiali, il cane fortunatamente sta bene" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Il salvataggio è stato possibile grazie al nostro servizio garantito anche nelle zone più difficili da raggiungere. L’episodio dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale poter contare su una rete di soccorso veterinario efficiente, preparata e sempre pronta a intervenire".