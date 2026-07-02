Sanremo, un mese di "Velox Città": automobilisti più prudenti agli ingressi, diminuiscono le alte velocità

A un mese dall'entrata in funzione dei nuovi dispositivi di controllo della velocità, arrivano i primi riscontri sull'efficacia del progetto "Velox Città" avviato dal Comune di Sanremo. I due sistemi, installati lungo corso Marconi e corso Mazzini, i principali assi di accesso alla città rispettivamente da ponente e da levante, sembrano aver già prodotto l'effetto ricercato: spingere gli automobilisti ad alleggerire il piede sull'acceleratore. Dal Comando della Polizia locale filtra infatti soddisfazione per i risultati registrati in queste prime settimane di attività. L'obiettivo dell'iniziativa non era tanto quello di incrementare il numero delle sanzioni, quanto piuttosto quello di aumentare la sicurezza stradale in due tratti caratterizzati da lunghi rettilinei, dove negli anni si sono verificati numerosi incidenti e dove la velocità eccessiva rappresenta una delle principali cause di rischio.

Secondo quanto emerge dai primi monitoraggi, la risposta della cittadinanza è stata nel complesso positiva. La maggior parte degli automobilisti ha modificato il proprio comportamento, rispettando i limiti di velocità e affrontando con maggiore prudenza i due ingressi della città. Non sono mancati, naturalmente, episodi di velocità particolarmente elevate. Nel corso del mese sono stati infatti rilevati alcuni veicoli che hanno raggiunto anche i 120 chilometri orari, ben oltre i limiti consentiti. Si tratta, tuttavia, di casi isolati che non modificano il quadro generale delineato dagli operatori. Proprio la diminuzione delle velocità medie rappresenta l'aspetto che viene considerato più significativo. L'obiettivo dei dispositivi, infatti, è soprattutto preventivo: ridurre il rischio di incidenti inducendo gli automobilisti a moderare l'andatura nei punti più delicati della viabilità cittadina.

I due "Velox Città", entrati in funzione il 1° giugno, sono stati installati in corso Marconi e corso Mazzini, due arterie caratterizzate da carreggiate ampie e lunghi rettilinei che, proprio per la loro conformazione, in passato hanno spesso favorito velocità elevate. Dopo il primo mese di attività, il bilancio tracciato dal Comando della Polizia locale appare dunque positivo. Pur in presenza di alcune violazioni particolarmente gravi, la percezione è che il messaggio sia stato recepito dalla maggior parte degli automobilisti e che il sistema stia contribuendo a rendere più sicuri i due principali accessi alla città.