Sanremo: la crisi del carcere di Valle Armea tra sovraffollamento, violenze e carenze strutturali

La rissa avvenuta nel carcere di Valle Armea nella notte tra il 28 e il 29 giugno è solo l'ultimo caso di cronaca che si è consumato all'interno della casa di reclusione sanremese: una struttura che si stare affrontando diverse difficoltà nel corso degli anni, a causa della disparità numerica tra i detenuti reclusi nella struttura e gli agenti incaricati della sorveglianza, cosa che ha comportato nel corso degli ultimi mesi diversi episodi di tensione se non di vera e propria violenza.

In tutto questo a parlare delle difficoltà a cui la struttura è costretta a far fronte quotidianamente, ci ha pensato anche una relazione del garante delle misure restrittive pubblicata a fine di giugno, nella quale ci si soffermava anche sulle difficoltà che il carcere ha, tra cui la posizione periferica, la mancanza di attività di supporto ai detenuti e le carenze nella tutela della salute. I numeri riportati andavano poi a testimoniare il sovraffollamento delle carceri di tutta la regione, senza escludere neanche quella più a ponente dove, soprattutto nel corso degli ultimi nove mesi, si sono contati vari casi di disordini.

Uno di questi, segnalato dal Uilpa a settembre 2024, ha visto una decina di detenuti armati di bastoni e spranghe che avrebbero cercato di raggiungere un'altra sezione per un regolamento di conti, sedato solo dall'intervento degli agenti di custodia: in questa occasione il sindacato ha rimarcato le difficoltà 'abitative' del carcere, ricordando che a fronte di 221 posti disponibili sono ospitati 266 detenuti, mentre, sempre secondo il sindacato, all'organico mancano 80 agenti.

E con il passaggio al 2025 la situazione non è migliorata: nella notte di Capodanno si sono verificati due episodi violenti, con una poliziotta picchiata da un detenuto, trauma cranico con prognosi di 7 giorni, mentre un suo collega è stato colpito con una sedia (6 giorni di prognosi). Un avvio che non dava buoni segnali, e che ha visto a fine maggio un infortunio importante per un Assistente Capo Coordinatore: un detenuto lo ha infatti colpito con forza al petto, provocando una frattura allo sterno. La prognosi è stata di circa 30 giorni. Sono poi molti altri gli incidenti di maggiore o minore entità che si sono verificati nella casa di reclusione, e che sottopongono a forte stress psicologico il personale incaricato di vegliare sulla struttura: non è infatti un caso che, riporta Uilpa, a fine 2024 circa 25 agenti siano finiti in convalescenza per stress psicofisico, in seguito alle ripetute aggressioni.

"Dalla nostra segnalazione dello scorso settembre - commenta il presidente Uilpa Fabio Pagani - il numero di persone detenute è addirittura aumentato, con nuove persone arrivate dal Piemonte. Il personale è chiamato a un lavoro folle che è impossibile riuscire a sostenere' non riescono neppure a controllare tutte le celle come si dovrebbe vito quanto sono sotto organico, e dirò di più: nessuno dei detenuti è stato ancora punito per quanto successo, tanto che ancora oggi (ieri, ndr) c'è stata un'altra aggressione. Tutto questo porta anche a legittimare queste azioni, per cui in una situazione normale si dovrebbe essere puniti con l'isolamento, ma in questi casi di sovraffollamento non accade. Poi a un certo punto è anche logica conseguenza che si registrino casi di assenteismo anche legati allo stress: d'altronde si mettono le persone a dover sopportare giornate lavorative che a volte superano le 16 ore senza dare alcuna garanzia di tutela".

Il messaggio lanciato da Uilpa è quindi chiaro: ridurre il numero di detenuti, per riportare i numeri entro parametri idonei alla struttura, così da poter favorire anche i percorsi rieducativi, che devono coinvolgere anche le realtà pubbliche. "Se non si fa qualcosa sarà sempre peggio - conclude Pagani - non si può aspettare che ci scappi il morto per intervenire. Io mi chiedo, e chiedo al provveditore, vogliamo agire o no? Altrimenti si mantiene un sistema che prima o poi rischia di esplodere".