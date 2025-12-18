Taggia, viola i domiciliari e viene fermato alla stazione di Sanremo: “Andavo dal barbiere a Ventimiglia”

Ha violato gli arresti domiciliari ed è stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Sanremo. Si è conclusa così, circa una settimana fa, la fuga di un uomo sulla trentina residente a Taggia, ora trasferito in carcere in attesa del processo, fissato per il prossimo mese di febbraio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari quando si è allontanato dall’abitazione senza autorizzazione. I carabinieri lo hanno intercettato durante un controllo alla stazione di Sanremo, mettendo fine al tentativo di fuga prima che potesse lasciare la città.

Ai militari, l’uomo avrebbe giustificato lo spostamento sostenendo di essere diretto a Ventimiglia per tagliarsi i capelli, una spiegazione che non ha però evitato le conseguenze della violazione della misura cautelare. Dopo gli accertamenti di rito, è scattato l’aggravamento della misura.

L’uomo è stato quindi condotto nel carcere di Sanremo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento a suo carico proseguirà con il processo, in programma nel mese di febbraio, che dovrà valutare anche la violazione degli arresti domiciliari.