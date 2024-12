Festival di Sanremo, al via lo shooting dei 30 big per TV Sorrisi e Canzoni all'Ariston: fan ed entusiasmo nonostante la pioggia (Foto)

Dopo l’entusiasmo della serata di ieri al Casinò, dove i 30 big del prossimo Festival di Sanremo sono stati protagonisti di Sarà Sanremo, è il momento del tradizionale shooting fotografico al Roof del Teatro Ariston. Un appuntamento atteso da fan e appassionati, con i protagonisti che posano per la storica copertina di TV Sorrisi e Canzoni, un vero e proprio rito per gli amanti del Festival.

Dopo la presentazione ufficiale dei titoli delle canzoni, l'atmosfera sanremese si scalda ulteriormente con questo evento che segna l’avvio simbolico del countdown verso la kermesse musicale, in programma dall’11 al 15 febbraio. Al Roof dell'Ariston, tra flash e sorrisi, i 30 artisti si sono concessi ai telefonini e agli obiettivi dei presenti, immortalando il momento che li lega alla tradizione sanremese.

Anche il maltempo non ha fermato i fan, che si sono radunati numerosi all'esterno dell'Ariston nella speranza di ottenere una foto, un autografo o semplicemente un sorriso dai propri beniamini. La passione per il Festival ha avuto la meglio sulla pioggia, trasformando il cuore di Sanremo in un vivace centro di emozioni e aspettative.

L’evento al Casinò ha visto ovazioni per artisti come Elodie, Giorgia, Achille Lauro e Fedez, oltre ai nuovi talenti e ai volti emergenti che promettono di portare freschezza e innovazione al palco dell'Ariston. Lo shooting di oggi non è che un preludio all’energia che ci aspetta a febbraio. Con il conto alla rovescia ufficialmente iniziato, il Festival di Sanremo si prepara a regalare, ancora una volta, momenti indimenticabili ai suoi appassionati.

La passerella di ieri sera al casinò