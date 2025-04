Prezzo del caffè alle stelle: Moka Alfa di Sanremo spiega cosa sta succedendo

Negli ultimi mesi, il prezzo del caffè ha subito un'impennata senza precedenti, mettendo a dura prova torrefazioni, bar e consumatori. Dietro a questa crisi si nasconde un intreccio complesso di fattori: dai cambiamenti climatici alle speculazioni finanziarie, passando per le difficoltà logistiche e l'aumento del costo delle materie prime. E qui Moka Alfa, storica torrefazione radicata nel panorama commerciale sanremese, ha deciso di affrontare pubblicamente il problema, consapevole che non si tratta solo di una questione economica ma di una sfida che tocca tutta la filiera del caffè e il valore che questa bevanda rappresenta ogni giorno per milioni di persone.

I titolari raccontano la propria esperienza e il modo in cui stanno affrontando questa sfida tramite un video ufficiale pensato non solo per informare ma anche per stimolare una riflessione più ampia su come i consumatori possano fare scelte più consapevoli e sostenere le aziende che lavorano con etica e trasparenza.

Perché il prezzo del caffè sta aumentando?

"Secondo le ultime analisi di settore, il prezzo del caffè verde è aumentato di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. Tra le cause principali troviamo i cambiamenti climatici, fenomeni meteorologici estremi come siccità e piogge torrenziali hanno compromesso i raccolti nei principali paesi produttori, come Brasile e Vietnam; speculazioni di mercato, il caffè è una commodity soggetta a speculazioni finanziarie che amplificano le oscillazioni di prezzo e l'aumento dei costi di trasporto e produzione, l'incremento del costo dell'energia e delle materie prime, unito alle difficoltà logistiche, ha reso il trasporto del caffè più oneroso che mai".

Qual è l'impegno di Moka Alfa?

"Informare e sensibilizzare. Moka Alfa ha deciso di non restare in silenzio di fronte a questa emergenza. Oltre a gestire con responsabilità l’impatto di questi rincari sui propri prodotti, abbiamo scelto di avviare una campagna di sensibilizzazione per informare il pubblico sulla reale situazione del settore. A partire dalle prossime settimane, il nuovo sito web di Moka Alfa ospiterà una serie di articoli dedicati al tema, con aggiornamenti costanti sull’andamento del mercato e approfondimenti sulle possibili soluzioni per garantire un caffè di qualità senza compromettere la sostenibilità economica e ambientale".

"L’aumento del prezzo del caffè non è solo una questione di mercato ma è un segnale di un settore in difficoltà che necessita di maggiore attenzione e consapevolezza. Scegliere aziende che investono nella qualità e nella sostenibilità è il primo passo per tutelare una delle tradizioni più amate al mondo" - sottolinea Moka Alfa.