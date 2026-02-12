Ventimiglia, diagnosi energetica degli edifici scolastici: affidato l’incarico

Ventimiglia investe sulle scuole. L'Amministrazione Di Muro ha, infatti, affidato l'incarico per la diagnosi energetica degli edifici scolastici del territorio per poter ottenere finanziamenti nazionali da utilizzare per ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni, aumentare la quota di energia rinnovabile e migliorare il comfort e la qualità degli ambienti per studenti e personale scolastico.

"Abbiamo compiuto un passo concreto e importante per le nostre scuole e per i nostri studenti. Abbiamo affidato l’incarico per la diagnosi energetica degli edifici scolastici del territorio: un passaggio tecnico fondamentale per accedere ai fondi nazionali del Conto Termico 3.0 e ottenere finanziamenti fino al 100% delle spese ammissibili per gli interventi" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro insieme all'assessore Adriano Catalano - "Parliamo di un investimento strategico che riguarda le scuole dell’infanzia, le primarie e la secondaria di primo grado. L’obiettivo è chiaro: ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni, aumentare la quota di energia rinnovabile e migliorare il comfort e la qualità degli ambienti per studenti e personale scolastico".

"Questo è il risultato di una scelta politica precisa: intercettare risorse nazionali per alleggerire il bilancio comunale e allo stesso tempo modernizzare il patrimonio pubblico" - dice il primo cittadino - "Continuiamo a lavorare con serietà e visione per una Ventimiglia più moderna, sostenibile e attenta alle nuove generazioni".