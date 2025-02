Taggia: è un 50enne l'uomo che ha sparato i colpi di pistola durante i festeggiamenti di San Benedetto

È un 50enne di Taggia l’autore dei colpi di pistola che, sabato sera sono stati esplosi in piazza Cavour durante la festa in onore di San Benedetto Revelli, condita anche da alcuni spari di ‘furgari’ che erano stati vietati con un’ordinanza del Sindaco Mario Conio.

L’uomo è stato individuato dai carabinieri della Stazione di locale. Si è trattato di alcuni colpi di arma da fuoco sparati in aria, che avevano creato il panico tra i tanti presenti, sollevando non poca preoccupazione tra i cittadini. Il gesto era stato infatti ripreso in un video, velocemente diffuso sul web, in cui si vede un uomo intento a sparare in mezzo alla folla.

Il 50enne dovrà rispondere di accensione ed esplosioni pericolose esplosione, un reato previsto dall’art.703 del codice penale. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare l’arma utilizzata.