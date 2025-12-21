Maltempo a Natale: in arrivo una settimana grigia e piovosa, attese precipitazioni diffuse e neve nell’entroterra

Dalla serata odierna la Liguria e ovviamente anche la nostra provincia saranno interessate dal passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse e condizioni meteorologiche instabili per gran parte della settimana. I fenomeni, inizialmente deboli, tenderanno a intensificarsi nel corso delle ore centrali della giornata, con accumuli più significativi attesi soprattutto in serata.

Le piogge risulteranno più diffuse sul settore di centro-ponente, dove al mattino si presenteranno generalmente deboli, per poi assumere carattere localmente moderato nelle ore successive. In serata sono previste cumulate significative, con un peggioramento più marcato rispetto al resto della regione. Particolare attenzione va rivolta alle aree montane: la quota neve è in calo sulle Alpi Marittime, dove in serata sono attese nevicate moderate o localmente forti. Nell’entroterra savonese, invece, sono previste nevicate deboli nelle zone più sensibili, con possibile presenza di neve bagnata e nevischio, soprattutto alle quote più basse.

Sul centro e sul levante della regione i fenomeni risulteranno meno intensi. Dal pomeriggio sono attese deboli piogge sparse, senza particolari criticità, ma inserite in un contesto di tempo instabile e cieli prevalentemente coperti. Le precipitazioni proseguiranno anche nella notte tra lunedì e martedì, mentre nella giornata di martedì è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Tuttavia, la tendenza per il resto della settimana indica il persistere di condizioni meteorologiche grigie e piovose, con frequenti passaggi perturbati. La situazione sarà rivalutata nella giornata di domani, sulla base dell’evoluzione dei modelli previsionali, per fornire eventuali aggiornamenti e indicazioni più precise. Sotto le previsioni nel dettaglio.

Quest'oggi l'arrivo di una perturbazione dalla Francia porta un peggioramento dalla serata con precipitazioni su AD, generalmente deboli, a carattere nevoso sulle cime delle Marittime. Venti tra moderati e forti da settentrione su B e parte orientale di A, in rinforzo la sera fino a 50-60km/h.

Domani precipitazioni diffuse di intensità debole in mattinata, fino a localmente moderata dalle ore centrali con cumulate significative in serata. Quota neve in calo fino a circa 1000-1200m sui rilievi di A con nevicate moderate o localmente forti la sera, fino a 600-800m su D sulle cui zone sensibili sono attese deboli nevicate, neve bagnata, ice pallet. Deboli piogge sparse dal pomeriggio su CE. Venti da Nord in rinforzo fino a 60-70km/h su AB, localmente fino a 50-60km/h su D con raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte.

Martedì: nella notte e di primo matino precipitazioni diffuse deboli o moderate con nevicate fino a moderate sopra i 1000m sui rilievi di A, sopra i 600-800m su D. Quota neve in rialzo dalle ore centrali. Venti 60-70km/h su AB, 50-60km/h su D anche rafficati.