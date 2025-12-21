Lacci per caprioli tra Bajardo e Berzi: trappole dei bracconieri, pericolo mortale per cani e persone sui sentieri

Lacci per la cattura di caprioli che potevano essere un grave rischio per cani. Sono stati trovati questa mattina, dagli agenti della Polizia Provinciale, nella zona compresa tra Bajardo e Berzi nell’entroterra di Sanremo.

Gli agenti sono stati allertati da un biker che stava pedalando sui percorsi di montagna e si è accorto dei lacci. Si tratta di una vera e propria trappola per caprioli, particolarmente diversa da quelle utilizzate per i cinghiali. Dalla Polizia Provinciale, che ha ovviamente subito rimosso i lacci, viene lanciato un appello per chi si addentra nei boschi e sui sentieri, soprattutto con i cani. Se questi incontrano questo tipo di trappole, infatti, possono rimanere strangolati.

La zona verrà ora ulteriormente controllata per verificare se vi siano altre trappole di questo genere. Purtroppo lo scarso senso civico di alcuni viene confermato in casi come questo, con trappole di veri e propri bracconieri, che rischiano di essere letali non solo per la selvaggina ma anche per animali domestici o anche persone. Proprio alcuni anni fa venne infatti ritrovato lo scheletro di un cane con al collo un laccio.