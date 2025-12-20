Operazione “Alto Impatto” nel Ponente ligure: 12 arresti e migliaia di controlli della Polizia in provincia

La Polizia della nostra provincia ha preso parte a una vasta operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa, promossa dal Servizio Centrale Operativo e condotta su scala nazionale. L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile, ha coinvolto anche i Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, la Divisione PAS e le specialità della Polizia Stradale, Postale e Ferroviaria.

L’operazione, sviluppata su tutto il territorio provinciale e in particolare nelle città di Sanremo, Taggia, Bordighera e Ventimiglia, ha interessato parchi urbani, zone centrali considerate critiche, locali pubblici, bar e stazioni ferroviarie, luoghi spesso utilizzati per l’attività di spaccio. Controlli mirati hanno riguardato anche i cosiddetti cannabis shop, per verificare il rispetto della nuova normativa sulla vendita di prodotti a base di canapa.

L’intervento non si è limitato alla prevenzione, ma ha incluso anche azioni di polizia giudiziaria, frutto di una costante attività informativa e investigativa sul territorio. Nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, conclusasi il 16 dicembre, sono stati controllati 1.621 veicoli e identificate 9.308 persone, di cui 1.922 straniere, nel corso di numerosi posti di controllo ed esercizi pubblici verificati.

Il bilancio finale conta 12 arresti (7 a carico di cittadini stranieri) e 28 denunce a piede libero, oltre al sequestro di tre armi bianche e di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish. Sono state inoltre elevate 28 sanzioni amministrative. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nel contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.