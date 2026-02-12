Bordighera, esame di guida per patente AM per ciclomotori: scattano i divieti di sosta e transito

Scattano il divieto di sosta e di transito, il 13 febbraio dalle 13 alle 16, nel piazzale Falcone e Borsellino e scorte a Bordighera, ad esclusione degli aventi diritto come utilizzatori delle autorimesse poste sotto il sedime del piazzale, il cui accesso si trova sul lato ponente.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, per consentire in totale sicurezza lo svolgimento della prova di esame di guida per il conseguimento della patente AM per ciclomotori.

Provvedimenti necessari per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.