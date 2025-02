Sanremo: Olly blocca la città, un fiume di persone all'incrocio tra via Matteotti e via Feraldi e traffico in tilt (Foto e Video)

Sono stati almeno un migliaio i fan che hanno accolto l’invito del cantante genovese di presentarsi all’incrocio del Centrale. Tutto è nato da una semplice storia pubblicata su Instagram, dove il cantautore genovese aveva invitato i suoi fan a radunarsi tra via Faraldi e via Matteotti verso le 18.30. Invito a cui hanno risposto in tantissimi, tanto da mandare completamente in tilt l’incrocio del cinema Centrale.

L’attesa per l’uscita del cantante è stata accompagnata con le sue canzoni cantate a squarciagola, sotto la pioggia come in uno dei più classici film romantici e dalle luci dei telefonini a riprendere ogni singolo istante. Una scena che ha commosso il cantante genovese, che si è lasciato travolgere e trasportare dall’affetto dei suoi fan.

Lavoro extra per la polizia locale e i carabinieri di Sanremo, accorsi per gestire il traffico e soprattutto per aiutare i pedoni ad attraversare la strada, completamente sold out tanto da bloccare una delle corriere di Riviera Trasporti.