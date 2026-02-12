Viabilità transfrontaliera, vertice in Prefettura a Imperia: piano traffico per la “Festa dei Limoni” di Mentone

Si è svolta oggi, in Prefettura ad Imperia la riunione del Gruppo di coordinamento della viabilità, istituito il 29 ottobre 2025, dedicata alla gestione del traffico veicolare in occasione della “Festa dei Limoni 2026” in programma a Mentone. L’incontro, presieduto dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione del Sindaco di Ventimiglia con i dirigenti comunali e il Comandante della Polizia Locale, dei rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, nonché di ANAS S.p.A. e della società autostradale Concessioni del Tirreno. Presenti anche la Direttrice di Gabinetto della Prefettura delle Alpi Marittime e il Sindaco di Mentone con i dirigenti comunali.

Nel corso dei lavori, ANAS ha illustrato le criticità legate alle condizioni di sicurezza delle gallerie di Ponte San Ludovico, attualmente interessate da importanti interventi di ristrutturazione, evidenziando che le tempistiche tecniche non consentirebbero la riapertura prima del 26 febbraio. Tuttavia, in uno spirito di piena collaborazione con le Autorità francesi, è stata condivisa l’esigenza di valutare una possibile riapertura anticipata, compatibilmente con l’andamento dei lavori e con la prioritaria necessità di garantire il transito «in condizioni di piena sicurezza». In tal senso, i dirigenti di ANAS S.p.A. si sono impegnati a verificare la possibilità di aprire la galleria per il periodo del 22 febbraio.

È stato inoltre stabilito che sulla SS-1 dir dei Balzi Rossi sarà attivato un senso unico di marcia dalla Francia verso l’Italia, mentre sulla strada di Ponte San Luigi resterà in vigore l’ordinario doppio senso di circolazione. Le Forze di polizia italiane e francesi, in stretto coordinamento, predisporranno un articolato dispositivo di controllo per assicurare «l’agevole flusso di visitatori e turisti» da e verso Mentone, con il supporto dei servizi di soccorso pubblico e assistenza sanitaria. Al termine dell’incontro, tutti i partecipanti hanno espresso piena soddisfazione per le soluzioni individuate, ritenute idonee a coniugare il regolare svolgimento della Festa dei Limoni con le esigenze primarie di sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità degli utenti.