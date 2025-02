San Secondo a Ventimiglia, Panetta: "Strada in condizioni di completo degrado, manca la manutenzione ordinaria"

"Ci si deve confrontare e concentrare immediatamente sul quartiere San Secondo. E’ necessario che i lavori partano subito" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta.

"Purtroppo, è necessario ancora una volta intervenire attraverso segnalazioni a mezzo stampa, per cercare di sensibilizzare il Sindaco, perché, ancora una volta, una segnalazione ufficiale, un'interpellanza della sottoscritta in data 22 aprile 2024, non solo ad oggi non ha ricevuto riscontro, nonostante diversi solleciti, ma è diventata un grido di allarme da parte del quartiere di San Secondo" - sottolinea Panetta - "Gli abitanti del quartiere hanno perfettamente ragione: è inaudito che la strada sia in quelle condizioni di completo degrado e pericolosità, quanto alla mancanza di manutenzione ordinaria; una strada di un grande e importante quartiere, che è diventata anche arteria secondaria frequentata quasi come l’Aurelia, soprattutto quando quest’ultima è bloccata".

"Si deve assolutamente intervenire e sono a disposizione del Comitato di Quartiere e di chiunque voglia confrontarsi" - mette in risalto Panetta - "Ad aprile 2024, quasi un anno fa, avevo presentato un'interpellanza molto precisa, che chiedeva cosa stessero facendo l’assessore ai Lavori Pubblici (Calimera) e il Sindaco, che tante promesse aveva fatto in campagna elettorale per il quartiere, e, in particolare chiedevo, tra l’altro, se fosse stata prevista la protezione del quartiere di San Secondo, con l’allargamento della carreggiata nei punti più critici, per migliorare la viabilità; se fosse prevista e progettata la realizzazione di un marciapiede a sbalzo e/o sopraelevato per gli abitanti del quartiere, che mettesse in sicurezza i pedoni, con regolamentazione della velocità di transito degli autoveicoli (semaforo intelligente, autovelox) per la messa in sicurezza della zona abitata; se fosse stata prevista l’integrazione di segnaletica stradale rinnovata e punti di illuminazione della strada rinforzati e la predisposizione di un piano asfalti programmato con contratto di manutenzione della via permanente".

"Nessuna risposta, ovviamente, ma neppure nessun intervento e, soprattutto nessuna progettazione seria" - afferma Panetta - "Non si è neanche pensato a cosa succederà quando si aprirà il parcheggio di corso Genova, tenuto conto dell’aggravio notevole di passaggio di autovetture. Sono (sarebbero) stati necessari stanziamenti di almeno 3/4 milioni di euro per le prime opere: nel bilancio 2025 nulla compare relativamente a San Secondo; su oltre 33 milioni di euro di opere pubbliche da realizzarsi nel triennale lavori pubblici per San Secondo nulla! A parte 400mila euro, che, però, non è specificato a cosa servano e come verranno utilizzati. E’ necessario che i lavori per il quartiere di San Secondo partano subito; che venga convocata la commissione lavori pubblici consigliare, perché ci si deve confrontare e concentrare immediatamente sul quartiere San Secondo".