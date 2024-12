Ventimiglia, lavori per la fibra e geyser d'acqua: disagi a San Secondo (Foto e video)

Disagi a San Secondo a Ventimiglia. Giornata ricca di imprevisti e criticità in uno dei quartieri della città di confine a causa dei lavori in corso lungo la via per la posa della fibra e in seguito alla rottura di una tubatura che ha creato, in mattinata, un geyser d'acqua di fronte alla chiesa.

Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare il danno nella tubatura e la polizia locale che ha veicolato il traffico e chiuso momentaneamente via San Secondo considerato che la careggiata è piuttosto ristretta per la presenza del cantiere per la posa della fibra.

Si è creata così una situazione di disagio per i residenti ma anche per i cittadini che solitamente transitano in via San Secondo.