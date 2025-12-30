 / Cronaca

Ponente ligure in lutto per la morte di don Michele Ignazio Dolz

Sacerdote dell’Opus Dei e direttore spirituale aggiunto del seminario

Lutto nel ponente ligure per la morte inaspettata di don Michele Ignazio Dolz, sacerdote dell’Opus Dei e direttore spirituale aggiunto del seminario.

Lo annunciano con dolore il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, l'intero clero diocesano insieme alla comunità del seminario.

"E' tornato alla Casa del Padre" - dice il Can. Valerio Vacca, rettore del seminario - "Siamo grati a Dio per il servizio svolto da don Michele a favore del seminario e per la chiesa di Ventimiglia – Sanremo. É stata una presenza importante e significativa per i seminaristi e una testimonianza di amore al Signore Gesù. Nella preghiera chiediamo che contempli con gioia il volto di Colui che tanto ha amato e riposi nella pace eterna".

 

Elisa Colli

