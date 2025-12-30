Sanremo: smarriscono la figlia di dieci anni mentre sono in bici sulla ciclabile, ritrovata grazie alla Municipale

Come una tranquilla pedalata famigliare sulla ciclabile può trasformarsi rapidamente in un brutto momento. E' accaduto stamattina a Sanremo, dove una famiglia di turisti hanno perso di vista la figlia di dieci anni mentre percorrevano in bicicletta la pista ciclopedonale.

I genitori hanno subito chiesto aiuto alle forze dell'ordine che si sono messe alla ricerca della piccola. E' stato un agente della Polizia Locale impegnato nel controllo dell'ordine pubblico del mercato dietro la vecchia stazione che l'ha trovata impaurita e disorientata vicino ai giardini dell'area cani del lungomare Italo Calvino.

Sono stati subito informati i genitori del ritrovamento che hanno raggiunto la figlia sul posto per riabbracciarla.