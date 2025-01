Ventimiglia, lavori di asfaltatura e illuminazione a San Secondo. Pd: "Situazione di pericolosità"

In consiglio comunale a Ventimiglia sbarcano due interrogazioni sul quartiere di San Secondo, una sui lavori di asfaltatura e l'altra sull'illuminazione della via, presentate dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Visto e considerato le condizioni in cui versa oggi via San Secondo è meglio ricordare all'assessore, alla Giunta e al consiglio comunale la situazione in cui si trova a seguito dei lavori della fibra e per il fatto che non hanno rispettato le previsioni perché hanno 'tappato' quella striscia di solco con materiali che in questi giorni di pioggia sono crollati" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi parlando dell'interrogazione sui lavori di asfaltatura nel quartiere di San Secondo - "C'è una situazione di pericolosità e vi è una condizione di difficile viabilità del quartiere dal punto di vista della sicurezza visto che è una strada molto battuta dai cittadini. Ho saputo che sono stati sospesi i lavori ultimamente e mi auguro che riprendano presto".

"E' stata implementata l'illuminazione pubblica ma risulta ancora insufficiente" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi riferendosi all'interrogazione sull'illuminazione in via San Secondo - "Consiglio di passarci e se nel capitolo di spesa che è previsto ci sono delle disponibilità per i punti luci, vi consiglio la zona di Santa Marta nei pressi di via Bandette perché in quel tratto di strada ci passano bambini e genitori. Vi consiglio di andare a fare una verifica".