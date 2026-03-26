Tpl in provincia di Imperia, nominato il “supervisore” del servizio RT

La Provincia di Imperia compie un nuovo passo nel controllo e nel miglioramento del trasporto pubblico locale. Al termine di una gara d’appalto europea è stato affidato alla società milanese Redas Engineering srl l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) relativo al servizio Tpl gestito da Rt spa.

La società, specializzata nel settore della mobilità e dei trasporti, avrà il compito di effettuare un’analisi sia finanziaria sia qualitativa delle prestazioni erogate, accompagnando l’attività di monitoraggio fino al 30 giugno 2030. L’incarico ha un valore complessivo di 379 mila euro.

Per partecipare alla procedura era necessario possedere specifici requisiti tecnico-professionali, tra cui l’aver maturato negli ultimi dieci anni esperienze analoghe nel settore del trasporto passeggeri, sia con enti pubblici sia con soggetti privati.

La figura del Direttore dell’esecuzione del contratto è prevista nell’ambito dell’accordo di servizio tra la Provincia e Rt spa e rappresenta un elemento chiave per garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti.

Soddisfatto il presidente della Provincia Claudio Scajola: “Abbiamo affidato l’incarico a una società altamente specializzata, che ha già operato in altre realtà. Sarà un prezioso supporto per il monitoraggio puntuale degli obiettivi di qualità del servizio”.