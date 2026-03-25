Alessandro Piana a Roma incontra il Ministero: focus su sostegno, innovazione e rilancio dell’agricoltura ligure

Rafforzare il sostegno alle imprese agricole liguri, puntare sull’innovazione e valorizzare le produzioni locali: sono stati questi i temi al centro dell’incontro istituzionale che si è svolto oggi nella Capitale tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, e il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Raffaele Borriello. Nel corso del confronto, Piana ha portato all’attenzione del Ministero le principali esigenze del comparto agricolo ligure, sottolineandone il ruolo strategico non solo sotto il profilo economico, ma anche ambientale e sociale.

“È stato un incontro proficuo che ci ha permesso di portare all’attenzione del Ministero le istanze del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando come “l’agricoltura ligure rappresenti un presidio fondamentale e necessiti di strumenti mirati e risposte efficaci”. Durante la riunione sono state condivise diverse linee di intervento, con l’obiettivo di sostenere concretamente le aziende agricole, favorire processi di innovazione e rafforzare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali.

“Continuiamo a lavorare con determinazione per garantire al comparto agricolo ligure il supporto necessario ad affrontare le sfide attuali e cogliere nuove opportunità di sviluppo”, ha concluso Piana.