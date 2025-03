Carri fioriti e Milano-Sanremo: bilancio positivo anche per il commercio, ma soprattutto per bar e ristoranti

Dopo quello degli operatori del settore alberghiero, anche il bilancio dei commercianti è positivo in chiave ‘Carri fioriti’ e Milano-Sanremo. Almeno per il cosiddetto ‘Food & Beverage’ ovvero bar e ristoranti, che archiviano il periodo di marzo con buoni affari anche se, per alcuni, in lievissimo calo rispetto allo scorso anno. Una flessione dettata soprattutto dal maltempo che, sia nella settimana dei fiori che nel weekend della ‘Classicissima’, ha sicuramente sconsigliato molti appassionati dei due settori che hanno preferito rimandare la loro gira in riviera.

“Bar e ristoranti – ci ha detto il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassare – hanno registrato un alto livello di lavoro, rispetto invece al calo dell’abbigliamento. Abbiamo notato un deciso innalzamento della ‘qualità’ del turista ed ora dobbiamo lavorare tutti insieme per fare in modo che questo turismo possa garantire lavoro anche ai nostri negozi, che sono sempre sinonimo di qualità”.

Quella della Milano-Sanremo è stata una giornata speciale, incentrata soprattutto nel sabato e nella serata mentre la settimana del corso fiorito ha regalato qualche spunto in più rispetto agli anni scorsi, grazie alla novità delle collaterali. “A Sanremo sta crescendo l’interesse verso la città – prosegue Di Baldassare – ma così anche in tutta la provincia. In questo modo anche le attività che soffrono un po’, potranno avere un ritorno di immagine e di introiti, nel medio-lungo periodo. Abbiamo purtroppo vissuto, negli ultimi anni, un impoverimento della rete di vendita. Ovviamente dobbiamo convivere con le vendite on line e gli outlet ma Sanremo è secondo me ad una svolta. I carri sono stati un esempio per i prossimi eventi, in modo da coinvolgere il più possibile le attività per fare arrivare quella clientela di qualità che possa sostenere i negozi”.

Il lavoro di concertazione e collaborazione tra il commercio e l’Amministrazione sta crescendo sempre più, ormai da oltre 20 anni: “Vedo che le amministrazioni stanno puntando sempre più su questo e noi dobbiamo essere bravi per fare in modo che anche gli altri lavorino come bar e ristoranti”.

Per Mimmo Alessi, presidente di Confesercenti, solo il mercato ha sofferto, ma è sempre stato così, storicamente per quello ambulante e per l’Annonario, stretti nella ‘morsa’ dell’eccessivo afflusso in centro: “Siamo tagliati fuori, sia al Festival che per i carri e la Milano-Sanremo, ma per il bene della città tutto ciò ben venga, in modo da avere il ‘ritorno’ in altri momenti. Anche i nostri associati di bar e ristoranti sono andati molto bene anche se un pochino meno per il maltempo”.

Un bilancio quindi più che positivo per le attività commerciali di Sanremo, al termine di un doppio weekend che, a parte la situazione meteo, sarà sicuramente da ricordare e, perché no, da migliorare per la prossima stagione.