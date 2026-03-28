La Coppa Milano–Sanremo arriva al traguardo: le storiche auto sfilano tra emozione e tradizione nella città dei fiori (Foto)

Si è conclusa oggi, nella suggestiva cornice di Sanremo, la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano–Sanremo, la competizione automobilistica più antica d’Italia. Dopo tre intense giornate tra Lombardia, Piemonte e Liguria, gli equipaggi hanno finalmente tagliato il traguardo nella celebre città dei fiori, regalando al pubblico uno spettacolo di eleganza, passione e motori d’altri tempi. La giornata odierna è stata decisiva per decretare i vincitori della competizione. Le vetture storiche, perfettamente conservate e condotte con maestria, hanno affrontato le ultime prove speciali nel territorio ligure, mettendo alla prova precisione, concentrazione e affiatamento degli equipaggi.

Dopo la partenza da Genova, il percorso ha condotto i partecipanti lungo la Riviera di Ponente, con una tappa a Marina di Loano, dove gli equipaggi hanno potuto concedersi una pausa esclusiva prima dell’ultimo sforzo. Da lì, la gara è proseguita verso Acqui Terme, tra prove cronometrate e di media, fino all’atteso arrivo finale. L’ingresso a Sanremo è stato uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione: le auto hanno sfilato lungo le vie cittadine fino a raggiungere lo storico Corso Matteotti, accolte da appassionati, curiosi e turisti. Un traguardo che rappresenta non solo la fine della competizione, ma anche la celebrazione di una tradizione che continua a vivere nel tempo. A chiudere l’evento, la cerimonia di premiazione e l’esclusivo Gala Dinner ospitato nella prestigiosa cornice del rooftop del Casinò, dove equipaggi e organizzatori festeggeranno il successo di questa edizione.

Grande attenzione anche per la Coppa delle Dame, che ancora una volta ha visto protagonisti gli equipaggi femminili, confermando il valore storico e simbolico di questa competizione parallela. La Coppa Milano–Sanremo si conferma così un appuntamento imperdibile nel panorama delle rievocazioni storiche, capace di unire sport, cultura e territorio in un’esperienza unica, culminata oggi con un arrivo carico di fascino ed emozione.

(Foto di Enrico Rosestolato)