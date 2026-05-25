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Eventi | 25 maggio 2026, 11:49

Auto d’epoca, Vallecrosia al Mare ospita il secondo Memorial Mirko Rondelli

Evento promosso dal Club Amatori Veicoli d’Epoca

Auto d’epoca, Vallecrosia al Mare ospita il secondo Memorial Mirko Rondelli

Vallecrosia al Mare ospita il secondo Memorial Mirko Rondelli, promosso dal Club Amatori Veicoli d’Epoca.

Per l'occasione, ieri, erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale Luciana Rondelli. "Un appuntamento speciale dedicato alla passione per i motori storici e alla valorizzazione delle splendide auto d’epoca antecedenti al 1950" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Il raduno ha richiamato appassionati e curiosi, regalando alla comunità una giornata di condivisione, tradizione e storia automobilistica".

L’Amministrazione Perri ringrazia "gli organizzatori, i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento"

Elisa Colli

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