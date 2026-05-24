Vallecrosia, terzo incontro di 'I colori della poesia': dodici autori per dare voce a mistero e silenzi

Si è svolto con partecipazione e clima di intenso ascolto il terzo incontro della rassegna poetica “I colori della poesia – voci del territorio” ospitato presso la Biblioteca Comunale di Vallecrosia al mare.

L’appuntamento dedicato al tema “Dire l’indicibile – mistero e silenzi” ha coinvolto il pubblico in un percorso poetico profondo e suggestivo attraverso le letture di dodici autori: Clara Romagnone, Giuliano Raimondo, Silvia Dotta, Daniela Pellegrino, Giovanni Balcet, Daniela Bruno, Merle Jacobs, Agnese Zanna, Pietro Sommariva per Maria Pia Urso, Lucia Morlino, Francesca Burgisi, Gabriella Irtino. I poeti hanno proposto testi capaci si affrontare con sensibilità temi legati all’interiorità, al silenzio, alle emozioni più difficili da esprimere e alle dimensioni più misteriose dell’esperienza umana.

Il pubblico ha seguito l’incontro con attenzione e partecipazione, manifestando vivo apprezzamento per la qualità delle poesie lette e per l’atmosfera di ascolto e condivisione che si è creata nel corso del pomeriggio.

Particolarmente apprezzati gli intermezzi musicali del maestro Alberto Tiscia, della Scuola di Musica Pergolesi, che ha accompagnato le letture contribuendo a rendere ancor più coinvolgente l’esperienza culturale.

Presente all’incontro, così come nei precedenti, l’Assessore alla Cultura Rosella Muratore, attenta e sensibile alla promozione delle iniziative culturali e alla valorizzazione delle attività che favoriscono la partecipazione della comunità alla vita culturale del territorio.

La rassegna, promossa da Lucia Morlino e Daniela Bruno e condotta da Mara Cilli, continua a confermarsi come un’importante occasione di incontro culturale e valorizzazione delle voci poetiche del territorio.

Il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna si svolgerà il 20 giugno alle ore 17.