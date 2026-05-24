Sanremo, Mario Giordano ai Martedì Letterari: al casinò il saggio 'I re di denari' tra potere finanziario e retroscena d’Italia

Martedì 26 maggio ore 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, il direttore Mario Giordano parlerà del suo saggio: “I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori (Rizzoli)

In Italia è in corso una feroce battaglia fra i grandi potenti del sistema finanziario che tocca direttamente le nostre vite. Eppure queste vicende, così importanti, sono confinate nelle pagine di finanza dei giornali, che parlano di Grande Risiko, Gioco dell’Opa, ma quasi sempre con un linguaggio incomprensibile ai più. È venuto invece il momento di smascherare le vicende economiche che stanno cambiando il volto del Paese. Mario Giordano lo fa, come se fosse un grande romanzo popolare, una saga in cui si scontrano i Nuovi Signori del Denaro, i Cavalieri della Moneta Sonante, che sono i veri potenti, oltre che i veri paperoni d’Italia. Di questi nuovi re di denari da cui dipende la nostra vita, infatti, si sa pochissimo: chi è il principe degli gnomi che ha raccolto l’eredità di Cuccia? Perché ha perso Mediobanca? E quanto ha guadagnato perdendo? Chi è l’uomo del monte che da Siena va all’assalto della fortezza di Milano? Chi sono gli sceicchi d’oro di Unicredit e San Paolo? E con chi si schierano il re del cemento Caltagirone e il leone francese di Generali? Quali sono le loro truppe? Le loro armi? E i loro scopi? In queste pagine troverete le risposte a tutte queste domande. E non sempre vi piaceranno.

Mario Giordano giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, ha diretto tra gli altri Studio Aperto, TGcom24 e il TG4. Dal 2018 conduce Fuori dal coro. È editorialista della “Verità”. L’ultimo libro, pubblicato nel 2022, è Tromboni (Rizzoli).

Venerdì 29 maggio ore 16.30 sala Privata il prof. Gustavo Zagrebelsky presenta il libro:” Memoria di casa” (Einaudi) Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra. L’incontro avviene in collaborazione con l’UniTre Sanremo.