Successo per il Nordic Walking Day 2026: due giorni tra sport, natura e scoperta del Ponente ligure (foto)

Il 16 e 17 maggio 2026 si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Nordic Walking e quest’anno INWA Italia ha incaricato la delegazione ANWI Ponente Ligure di Arma di Taggia di organizzare l’importante appuntamento sul nostro territorio.

Per l’occasione, numerosi appassionati di questa disciplina provenienti da diverse regioni italiane si sono dati appuntamento nella Riviera dei Fiori, trasformando il weekend in una straordinaria esperienza di sport, benessere, amicizia e scoperta delle eccellenze paesaggistiche e culturali della provincia di Imperia.

L’evento, che ha visto la presenza del Presidente Nazionale ANWI Vincenzo Menchise e di parte del direttivo nazionale, si è articolato in due intense giornate dedicate alla pratica del Nordic Walking e alla valorizzazione delle bellezze del Ponente ligure.

Sabato mattina i walkers hanno raggiunto Triora, uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra ligure, dove hanno potuto visitare la caratteristica Chiesa di San Bernardino. Don Andrea ha illustrato con grande competenza e passione la storia, le peculiarità artistiche della struttura religiosa e i preziosi tesori custoditi al suo interno.

Successivamente il numeroso gruppo, guidato dagli istruttori ANWI Dario Donatello, Diego Donatello e Laura Cisotta, ha percorso il sentiero “Tra Cielo e Terra”, immerso nella natura e nei panorami mozzafiato dell’entroterra. Al termine della camminata, i partecipanti hanno potuto gustare le prelibatezze della tradizione culinaria locale e visitare il caratteristico borgo di Triora, concludendo il pomeriggio con l’interessante visita al Museo della Stregoneria.

Dopo cena, non poteva mancare una tappa nel celebre borgo degli artisti di Bussana Vecchia, che nelle ore serali ha regalato ai partecipanti un’atmosfera ancora più affascinante e suggestiva. Le luci soffuse, i vicoli silenziosi e l’arte diffusa tra le antiche pietre hanno lasciato nei presenti emozioni profonde e ricordi indimenticabili, facendo apprezzare ancora di più la straordinaria bellezza del nostro territorio anche nelle ore notturne.

Domenica mattina, un lungo e colorato serpentone di camminatori con i bastoncini ha percorso la pista ciclopedonale fluviale che dal mare conduce fino al centro storico di Taggia. Durante il tragitto e nella stessa cittadina, la guida turistica Alberto Berruti ha accompagnato il gruppo raccontando la storia, le tradizioni religiose e gli aspetti culturali del territorio, arricchendo il percorso con aneddoti e leggende che hanno coinvolto e appassionato tutti i presenti.

Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti, che hanno particolarmente apprezzato non solo l’organizzazione dell’evento, ma anche il clima di fraternità, amicizia e collaborazione creatosi tra walkers provenienti da tutta Italia.

Particolarmente toccanti sono state anche le parole di ringraziamento e di apprezzamento inviate dal Presidente Nazionale ANWI Vincenzo Menchise agli organizzatori della delegazione del Ponente Ligure. Nel suo messaggio ha sottolineato come, fin dal primo momento, tutti si siano sentiti accolti “come uno di famiglia”, evidenziando la grande coesione del gruppo e la capacità degli organizzatori di creare un’atmosfera autentica di amicizia, partecipazione e condivisione.

Menchise ha voluto inoltre rimarcare come il Nordic Walking non rappresenti soltanto attività fisica e benessere, ma soprattutto socializzazione, emozioni condivise e crescita personale. Un pensiero particolarmente significativo è stato dedicato al valore umano del cammino, inteso come percorso capace di portare ogni persona a riscoprire sé stessa attraverso la natura, la fatica condivisa e lo spirito di gruppo.

Parole che hanno profondamente emozionato la delegazione del Ponente Ligure, premiando il grande lavoro organizzativo svolto e confermando il forte spirito di squadra che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Il Nordic Walking Day 2026 ha rappresentato così un’importante occasione di promozione turistica e culturale della Liguria e della provincia di Imperia, facendo conoscere luoghi straordinari di rara bellezza e valorizzando il patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico del Ponente ligure.

Visto il grande successo dell’iniziativa e l’entusiasmo manifestato dai partecipanti, sarà ora importante valutare, nei prossimi mesi, l’organizzazione di nuove passeggiate dedicate alla scoperta del territorio imperiese, da vivere a piedi attraverso la tecnica del Nordic Walking, accompagnati dagli istruttori Dario Donatello e Laura Cisotta.

Un progetto che rappresenta una vera sfida per i prossimi anni, ma anche una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro entroterra, ricco di percorsi naturali, borghi suggestivi, tradizioni e panorami unici. Camminare immersi nella natura significa infatti unire il benessere fisico alla conoscenza dell’ambiente, promuovendo uno stile di vita sano, sostenibile e coinvolgente, capace di avvicinare sempre più persone alla bellezza autentica del Ponente ligure.

Per la grande riuscita dell’evento, organizzato per la prima volta sul nostro territorio, un particolare ringraziamento va al Comune di Triora per la disponibilità dimostrata, al parroco Don Andrea, al Presidente della Camera di Commercio di Imperia Enrico Lupi, all’Oleificio Raineri nella persona di Pierluigi Rinaldi, all’amico Fabio Pavone della ditta Sancon Costa Ligure Srl di Taggia in Regione Prati e Pescine, alla ditta Sandro Canestreli, a Franco del Ristorante Roma, ad Andrea del Ristorante Punta Mare, ad Alessio e Vanessa dell’Hotel Jean Marie di Arma di Taggia e a tutto lo staff per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata, oltre che all’Assessore Regionale al Turismo Luca Lombardi, per l’impegno, la vicinanza dimostrata verso questa importante disciplina sportiva e per la preziosa collaborazione offerta a tutti i walkers presenti durante le due giornate.

Roberto Pecchinino