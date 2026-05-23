A Sanremo la personale di Giuseppe Mercuri: “L’artista contadino” in mostra alla Galleria La Bombonniere

Giuseppe Mercuri, autodidatta calabrese, sarà protagonista della mostra personale “L’artista contadino – The Artist, The Peasant”, ospitata alla Galleria d’Arte La Bombonniere di Sanremo, a pochi passi dal Casinò.

L’inaugurazione è fissata per domenica 31 maggio 2026 alle 17, con un vernissage che prevede anche un’intervista alle figlie Delia e Clara, custodi del percorso umano e artistico del padre. L’esposizione resterà aperta fino al 15 giugno, ogni giorno dalle 17 alle 20, con ingresso libero.

Mercuri propone una pittura figurativa intensa, costruita su linee, colori e forme che rielaborano antichi mestieri, scene contadine e frammenti di un mondo rurale che appartiene alla memoria collettiva. Le sue opere, come ricorda la gallerista Giulietta Calzini, uniscono tradizione e modernità attraverso un linguaggio personale, maturato anche grazie all’esperienza vissuta in Australia negli anni ’80 e ’90.

La mostra antologica offre così un viaggio nella poetica dell’artista: un racconto visivo che attraversa luoghi, gesti e identità, restituendo allo spettatore un universo fatto di radici, lavoro e quotidianità trasformata in arte.

Per informazioni: giuliettacalzinigalleria@gmail.com - 0184 501760 – 339 5378444