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Eventi | 23 maggio 2026, 17:51

Nozze a Sanremo per il senatore Gianni Berrino e il sindaco Manuela Sasso: oggi il si alla Madonna del Costa (Foto)

La cerimonia nel giorno dedicato alla madre del senatore scomparsa due anni fa

Nel pomeriggio di oggi, nella cornice del santuario della Madonna della Costa di Sanremo, il senatore Gianni Berrino e il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, hanno pronunciato il loro sì davanti a parenti e amici più cari. La data del matrimonio non è stata scelta casualmente. Il 23 maggio coincide infatti con il compleanno della madre del senatore, Franca Nuvoloni, scomparsa due anni fa e ricordata da Berrino come una figura fondamentale della sua vita familiare.

La relazione tra Manuela Sasso e Gianni Berrino è nata dopo il periodo della pandemia. A unirli non è stata soltanto la comune esperienza politica, ma anche la professione di avvocati, la passione per l’entroterra ligure e quella per lo sport all’aria aperta. Nei momenti liberi, racconta il senatore, la coppia amava raggiungere con le mountain bike i sentieri più impegnativi della provincia. Ad accompagnare gli sposi durante la cerimonia sono stati anche i loro due figli: il piccolo Francesco Giobatta, di quattro anni, e la piccola Caterina, che compirà un anno a luglio. Il ricevimento è previsto questa sera a Villa Nobel.

Manuela Sasso si divide tra il lavoro forense, il municipio di Molini di Triora (per lei il secondo mandato consecutivo) e il consiglio provinciale di Imperia, di cui fa parte dal 2021. Berrino è entrato giovanissimo nell’amministrazione pubblica: nel 1995 diventò vicesindaco di Sanremo a soli 31 anni. Dopo l’esperienza in consiglio comunale, nel 2015 approdò in Regione come assessore con deleghe a turismo, trasporti e lavoro. Nel 2022 è arrivata infine l’elezione al Senato nelle fila di Fratelli d'Italia.

Dalla nostra redazione i migliori auguri a Gianni e Manuela. 

Carlo Alessi

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