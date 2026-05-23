Dolceacqua celebra l’arte del legno: Edmondo Costa in mostra alla Sala Polivalente dal 30 maggio al 2 giugno

C’è un legame profondo tra Dolceacqua e l’arte del legno, un legame che trova una delle sue espressioni più autentiche nel lavoro di Edmondo Costa, protagonista della mostra ospitata alla Sala Polivalente di Piazzale San Filippo dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

Costa, di origini venete e piemontesi, arriva in Liguria nel 1971. È qui, nel cuore della Val Nervia, che avvia la sua attività di ebanista specializzato nel restauro dei mobili. Ma è soprattutto nella realizzazione di rilievi in legno che trova la sua cifra più personale: opere che raccontano la vita agreste, i paesaggi della valle, gli animali e la natura che tanto ama. Un mondo che l’artista osserva, interpreta e restituisce con una sensibilità capace di trasformare il legno in narrazione visiva.

La mostra offre l’occasione di scoprire da vicino un percorso creativo che unisce tecnica, memoria e territorio. I rilievi di Costa non sono semplici manufatti: sono frammenti di un paesaggio interiore e collettivo, scolpiti con precisione e rispetto per la materia.

L’esposizione sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione è prevista per sabato 30 maggio alle 18.30.

Per informazioni: info@culturadolceacqua.it - IAT Dolceacqua 0184 206666



