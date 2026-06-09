Vallecrosia: alla Casa Valdese un pomeriggio per conoscere la pedagogia steineriana con laboratori e incontri aperti a tutti

Sabato 20 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, l’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona sarà ospite della Casa Valdese di Vallecrosia in occasione dell’annuale appuntamento “Scambio Libri”, evento dedicato alla condivisione, alla cultura e all’incontro tra famiglie e territorio.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile conoscere più da vicino la realtà educativa steineriana attiva nel comprensorio grazie a un punto informativo dedicato alla Scuola Materna e alla Realtà Educativa Parentale, che accompagna bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita dalla scuola dell’infanzia fino alla terza media.

L’iniziativa sarà arricchita da laboratori artistico-manuali aperti a bambini e adulti, pensati per offrire un’esperienza diretta delle attività creative e manuali ispirate ai principi della pedagogia Steiner-Waldorf. Un approccio educativo che valorizza l’esperienza pratica, la fantasia, l’espressione artistica e uno sviluppo armonico della persona.

L’Associazione Steineriana propone inoltre durante l’anno un calendario di iniziative aperte al territorio, con appuntamenti che spaziano dagli incontri dedicati all’antroposofia ai corsi di acquerello e di arte della parola, offrendo occasioni di approfondimento culturale, artistico e umano rivolte ad adulti, famiglie e giovani.

L’appuntamento si propone come un momento di incontro e scoperta per chi desidera conoscere un percorso educativo attento ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza, fondato sulla relazione, sulla creatività e sul rispetto dei tempi di crescita di ogni bambino.

L’ingresso è libero.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per condividere un pomeriggio all’insegna dell’incontro, della creatività e della conoscenza della realtà educativa steineriana del territorio.