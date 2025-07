Taggia, interventi di pulizia su due beni storici: ripuliti il Bastione del Ponte e la chiesa di Santa Lucia (Foto)

Due importanti interventi di pulizia e recupero del decoro urbano sono stati portati a termine nei giorni scorsi a Taggia, grazie all’azione degli uffici comunali e dell’assessorato all’Ambiente guidato dal vicesindaco Espedito Longobardi. Le operazioni hanno riguardato due punti simbolici del centro storico: il Bastione del Ponte, in piazza IV Novembre, e la chiesa di Santa Lucia, situata in via omonima lungo la strada che conduce al castello.

Nel primo caso, i lavori hanno permesso la rimozione di un grosso fico cresciuto all’interno del Bastione, che rischiava di danneggiare la struttura stessa. L’albero, ormai ben radicato nella muratura, rappresentava un pericolo sia per l’integrità dell’edificio che per la sicurezza dei passanti. Un intervento delicato, affidato a una ditta specializzata, che ha operato con attenzione per non compromettere la stabilità dell’opera.

In via Santa Lucia, invece, è stata ripulita l’area attorno all’omonima chiesa, da tempo invasa da roveti e vegetazione spontanea. L’accesso al luogo sacro – che costituisce anche un passaggio suggestivo verso il castello – risultava quasi impraticabile. Ora, grazie alla bonifica effettuata, l’intera zona è tornata fruibile e visibile, restituendo dignità a un tratto storico particolarmente caro ai residenti.

Entrambi gli interventi sono stati preceduti da una serie di sopralluoghi tecnici condotti dallo stesso assessorato all’Ambiente, che ha monitorato lo stato di conservazione dei luoghi e programmato gli interventi in maniera mirata.

“Con questi lavori – ha dichiarato il vicesindaco Longobardi – abbiamo restituito decoro e sicurezza a due luoghi simbolo della nostra città. La tutela del patrimonio storico e architettonico passa anche dalla manutenzione costante e dal contrasto al degrado. Continueremo su questa strada con nuovi interventi”.

(Foto di Christian Flammia)