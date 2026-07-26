Bajardo, “Teatro a 360°” torna questa sera nell’Antica Chiesa: sketch, musica e personaggi per uno spettacolo davvero per tutti

'Teatro a 360°', questa sera, domenica, alle 21.30, nell'Antica Chiesa di Bajardo. Uno spettacolo che presenterà, in un luogo ricco di suggestioni, sketch e brevi pièce ma anche canzoni affidate a un gruppo di amici (di diverse compagnie) che dà il nome a un format finora molto gradito.

Ecco allora divertenti scenette sull'eterno contrasto fra uomo e donna, personaggi dei fumetti, un oplita ateniese, ma anche la tragica vita di due grandi pittori e altro ancora.

Sono impegnati Lorenza Bonifetto, Marco Silvano Corradi, il giovanissimo Noà Franceschelli, Marino Longo, Gioacchino Logico, Teresa Paolino, e Graziella Tufo. Tutti nomi conosciuti nel panorama attoriale provinciale e non solo. Presenta il giornalista Gianni Micaletto, per molti anni responsabile della redazione di Sanremo de La Stampa.

"Si tratta - anticipa Graziella Tufo - di uno spettacolo con qualche parte impegnata e molte altre divertenti così da essere maggiormente in tema con lo spirito dell'estate". "Se ci fossero presenti bambini - aggiunge Gioacchino Logico - faremo qualcosa anche per loro. Perché questa nostra proposta è davvero per tutti e per tutti i gusti".