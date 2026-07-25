Torna 'Passaggi Illustri a Bordighera', spettacolo teatrale itinerante su “Lo straordinario mondo di Monet tra arte e vita" (Foto)

Andrà in scena questa sera il primo appuntamento di "Passaggi Illustri a Bordighera”, giunto quest'anno alla sua settima edizione: “Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita", ideato e realizzato da Teatro X Monet/Teatro delle Dieci con le attrici e registe Fulvia Roggero e Silvia Villa.

Un nuovo e suggestivo spettacolo teatrale itinerante che si potrà ammirare nei weekend dal 25 luglio al 9 agosto. "L’evento rende omaggio, al grande Padre dell’Impressionismo Claude Monet, nel centenario della sua scomparsa, che soggiornò a Bordighera tra il gennaio e l’aprile del 1884, rimanendo profondamente affascinato dalla luce, dai colori e dai paesaggi del territorio, fonte di ispirazione per alcune delle sue opere più celebri" - svelano gli organizzatori.

Si esibiranno Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata, Erika Rotondaro, Elisa Mina/Gilles Breton, Amos Mastrogiacomo e Silvia Villa. "Il percorso teatrale prenderà il via da Piazza del Popolo, nel cuore di Bordighera Alta, per svilupparsi lungo un tratto del suggestivo Antico Sentiero del Beodo, che il Maestro impressionista percorreva quotidianamente alla ricerca di scorci e atmosfere da immortalare sulla tela. Ancora oggi quei luoghi conservano intatto il fascino che conquistò il grande artista" - fanno sapere gli organizzatori - "Durante la passeggiata, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra arte, storia e teatro, incontrando personaggi in costume che hanno fatto parte della vita di Monet: amici, familiari, sostenitori e collaboratori prenderanno vita attraverso interpretazioni coinvolgenti, dando forma a un vero e proprio spettacolo en plein air, immerso nella natura, proprio come la pittura del maestro francese".

"La manifestazione si conferma un appuntamento capace di coniugare cultura, valorizzazione del territorio e teatro dal vivo, offrendo un'esperienza coinvolgente ed immersiva capace di intrecciare il racconto storico con l’emozione della performance dal vivo, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico, e che permette di osservare Bordighera con gli occhi di Claude Monet" - sottolinea - "Teatro X Monet ringrazia l’Amministrazione Comunale di Bordighera per il prezioso sostegno e la collaborazione nella realizzazione dell’evento. La prenotazione è obbligatoria".