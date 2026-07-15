Roof Garden del Casinò di Sanremo, sold out per i Gemelli di Guidonia: il 18 luglio serata tra musica e comicità

Un'altra serata di gala over booking per il Roof Garden del Casinò di Sanremo. Dopo il successo tributato dal pubblico ai precedenti spettacoli del calendario estivo, proposte di grande qualità artistica: Matteo Ghione & the Ambassadors, Dario Cassini, Beatle Story e Gabriele Cirilli il prossimo divertente appuntamento è per sabato 18 luglio. Si presentano al pubblico del Roof Garden Gemelli di Guidonia; tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, apprezzati per l’originalità dello show che propongono, dove divertimento e musica si alternano in maniera coinvolgente.

La serata, già Sold Out, è un mixer di comicità, musica con un menù di grande originalità e qualità, dedicata ai clienti della Casa da Gioco ma anche aperta al pubblico. Per chi volesse inserirsi nella lista di attesa il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828. https://www.casinosanremo.it/.

Questi i prossimi appuntamenti

Venerdì 14 agosto, omaggio a Ferragosto, con Baluba Shake, che si scateneranno in “The Sixties Night”, in un solo show, tante emozioni.

Sabato 5 settembre il calendario prospetta uno spettacolo originale e coinvolgente Battle of The Sexes - Comedy Night, Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?”

Anche per questi spettacoli per info e prenotazioni 388-2448828, https://www.casinosanremo.it/.

Sabato 18 luglio Gemelli di Guidonia al Roof Garden

Il CONCERTO, LO SPETTACOLO, IL VARIETA'

Gemelli di Guidonia! Tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita!

Dal 1999, il trio ha conquistato il pubblico italiano con le loro esibizioni di canto, comicità e intrattenimento.

Il loro show è un varietà unico e coinvolgente, con canzoni, gag, personaggi e omaggi musicali emozionanti. Sono accompagnati da una fantastica band di quattro elementi, da una regia attenta e da un ledwall che rende lo show ancora più interattivo.

Insomma, Gemelli di Guidonia sono un trio di fratelli che sanno come divertirsi e far divertire gli altri!

Venerdì 14 agosto Baluba Shake al Roof Garden

THE SIXTIES NIGHT

Come sarebbe stato assistere e scatenarsi ad un concerto di una band negli anni ’60? È possibile tornare musicalmente e scenicamente indietro nel tempo? Domande che possono avere una risposta solo dopo aver assistito allo show musicale dei BALUBA SHAKE. Sono quattro musicisti, di navigata e professionale esperienza, a dar vita a questo progetto nato dalla passione per gli anni che hanno segnato per sempre la storia della musica. Abbigliamenti originali dell’epoca e fedeli riproduzioni confezionate della più rinomata sartoria “beat” inglese e da abili e specializzate sartorie italiane. Un’attenta esecuzione dal vivo è apprezzabile grazie al sapiente utilizzo delle 4 voci soliste, alla cura per gli arrangiamenti musicali ed alla strumentazione e amplificazione vintage.

Brillante, energica e fedelissima risulta essere l’esecuzione dei più famosi successi italiani ed internazionali, Trascinante e coinvolgente lo show messo in scena dai BALUBA SHAKE. Tutto è perfettamente studiato e curato per far rivivere la magica e spensierata atmosfera dei favolosi anni ’60.

Sabato 5 settembre BATTLE OF THE SEXES - Comedy Night

Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?

Sei grandi protagonisti della comicità italiana si affrontano a colpi di battute sul tema più universale di sempre: le relazioni.

Tra ironia tagliente, autoironia e verità che fanno ridere perché parlano di noi, si passa dai primi appuntamenti disastrosi ai classici malintesi di coppia.

A salire sul ring del match comico saranno, dalla parte maschile, Davide Paniate (nella doppia veste di concorrente e presentatore della serata), Andrea Di Marco e Gianmarco Pozzoli, e, per il team femminile, Maria Pia Timo, Alessandra Faiella e Simonetta Guarino. Una serata esplosiva in cui, tra cliché ribaltati e risate contagiose, scopriremo che uomini e donne forse non vengono da pianeti diversi… guardano solo Netflix con priorità diverse!

Il Calendario Eventi aprile settembre 2026 al Roof Garden

Sabato 4 aprile Matteo Ghione & The Ambassadors

Sabato 2 maggio Dario Cassini

Domenica 31 maggio Beatle Story

Sabato 27 giugno Gabriele Cirilli

Sabato 18 luglio Gemelli di Guidonia

Venerdì 14 agosto Baluba Shake

Sabato 5 settembre Battle of the Sexes - Comedy Night