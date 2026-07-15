Vallecrosia al Mare celebra Libereso: un omaggio al "giardiniere di Calvino" nel Giardino della Casa Valdese

Vallecrosia si prepara a vivere un pomeriggio speciale all'insegna della natura e della letteratura. Sabato prossimo, con inizio fissato alle 18, lo splendido scenario del Giardino della Casa Valdese, situato in via Colonnello Aprosio 225, ospiterà un appuntamento imperdibile intitolato "Omaggio a Libereso, il giardiniere di Calvino". L'iniziativa, curata con grande dedizione dall'Associazione Amici di Libereso Guglielmi, si inserisce nell'ambito della terza edizione di "Tesori di Ponente", l'apprezzata rassegna culturale organizzata dalla Casa Valdese di Vallecrosia con l'obiettivo primario di far conoscere e valorizzare le associazioni, i personaggi storici e le realtà più significative che compongono l'identità profonda dell'estremo Ponente ligure.

L'incontro, fortemente voluto per celebrare il decimo anniversario della scomparsa di Libereso Guglielmi, vedrà come protagonista d'eccezione sua figlia Tanya Guglielmi prendendo le mosse dal celebre volume "Diario di un giardiniere anarchico", conducendo il pubblico in un affascinante viaggio a ritroso per riscoprire il percorso umano, intellettuale e artistico di una delle figure più poliedriche e visionarie del Novecento ligure. Attraverso la proiezione di rare immagini d'archivio, racconti inediti e aneddoti personali, prenderà vita il ritratto più intimo e autentico di un uomo che ha saputo trasformare ogni fazzoletto di terra in uno spazio di autentica libertà e profonda conoscenza scientifica.

Un focus di assoluto rilievo sarà dedicato allo storico e profondo legame che univa Libereso Guglielmi al celebre scrittore Italo Calvino, un'amicizia nata e coltivata con passione negli anni giovanili trascorsi insieme a Sanremo. "Mio padre ha sempre vissuto il giardino non come un semplice elemento decorativo – ha ricordato Tanya Guglielmi –, ma come un vero e proprio ecosistema di libertà e rispetto reciproco, in cui ogni pianta merita di essere ascoltata e compresa con sincera meraviglia". Questo straordinario rapporto di complicità intellettuale, intessuto di quotidiana osservazione scientifica, rispetto per l'ambiente e totale indipendenza di pensiero, ha finito per influenzare in modo indelebile l'immaginario e la produzione letteraria di Calvino, lasciando tracce evidenti in alcune delle sue opere più famose.