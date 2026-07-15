Vox in Arena, al Teatro Romano di Ventimiglia arriva Roberto Mercadini con un viaggio teatrale nell'universo di Shakespeare

Dopo il successo dell'appuntamento inaugurale con Gioele Dix, la rassegna Vox in Arena torna protagonista al Teatro Romano di Ventimiglia. Sabato 18 luglio, alle 21.15, il pubblico potrà assistere allo spettacolo "La più strana delle meraviglie – Monologo da e su Shakespeare", scritto, diretto e interpretato da Roberto Mercadini, autore e divulgatore tra i più apprezzati del panorama culturale italiano. L'iniziativa, ideata e diretta da Claudia Claudiano, prosegue così il proprio percorso dedicato ai grandi classici, riletti attraverso uno sguardo contemporaneo e capaci di dialogare con il presente.

Il titolo dello spettacolo prende spunto da una celebre battuta dell'Amleto: "Ma questa è la più strana delle meraviglie!". Da questa esclamazione di Orazio, pronunciata dopo l'apparizione del fantasma del re, Mercadini costruisce un percorso teatrale che attraversa il mondo di William Shakespeare, raccontandone il tempo storico, il teatro e soprattutto la straordinaria attualità dei suoi personaggi. Un viaggio che mette al centro passioni, conflitti e fragilità umane, dimostrando come le opere del Bardo continuino ancora oggi a parlare con forza al pubblico contemporaneo.

Autore, interprete e scrittore, Roberto Mercadini è noto per la capacità di unire divulgazione e narrazione nei suoi spettacoli e nei suoi libri. Da anni porta in scena produzioni che spaziano dalla letteratura alla storia, dalla scienza ai grandi testi religiosi, tra cui "Dante. Più nobile è il volgare", "Moby Dick – sebbene molti abbiano tentato", "Fuoco nero su fuoco bianco – monologo tentacolare sulla Bibbia" e "Animali umani", dedicato all'evoluzione di Homo sapiens. Una cifra stilistica che gli ha permesso di conquistare un pubblico sempre più ampio in tutta Italia.

Anche la sua attività editoriale riflette questo approccio, con opere tradotte in diverse lingue e pubblicate da Rizzoli, tra cui "L'ingegno e le tenebre. Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento" e "Io dico l'universo. La rivoluzione scientifica e Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo". Dal gennaio 2023 è inoltre presenza fissa nel programma televisivo "Splendida Cornice", condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, mentre sul web il suo canale YouTube supera i 200 mila iscritti, confermando la sua capacità di avvicinare un pubblico trasversale ai temi della cultura.

La presenza di Mercadini rappresenta una scelta coerente con la filosofia di Vox in Arena, che punta a riportare in scena i grandi testi della tradizione non come semplici testimonianze del passato, ma come strumenti per comprendere il presente. Nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Ventimiglia, Shakespeare torna così a essere una voce viva, capace di interrogare il nostro tempo attraverso parole che, a oltre quattro secoli di distanza, mantengono intatta la loro forza.

I biglietti hanno un costo di 15 euro e possono essere acquistati direttamente al Teatro Romano la sera dello spettacolo, con apertura della biglietteria alle 20.00, oppure presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ventimiglia il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. È inoltre disponibile la prevendita online su LiveTicket. La rassegna proseguirà il 23 luglio con Arianna Porcelli Safonov e "Minotauri contemporanei", mentre il 28 luglio sarà la volta di Stivalaccio Teatro con "La Mandragola".