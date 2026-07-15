Dopo il debutto con i Bruti e Boi, il Seborga Culture Club ospita lo Stefano Mati Quartet in Piazza Libertà estiva

Dopo il successo della serata inaugurale con i Bruti e Boi, il Seborga Culture Club torna a proporre un nuovo appuntamento dedicato alla musica dal vivo. La rassegna estiva prosegue infatti venerdì alle 21, in Piazza Libertà a Seborga, con il concerto dello Stefano Mati Quartet, formazione guidata dal noto sassofonista e musicista jazz italiano Stefano Mati. Un evento pensato per coinvolgere gli appassionati del genere, ma anche chi desidera trascorrere una serata d'estate nel cuore del borgo all'insegna della cultura e della convivialità.

Lo Stefano Mati Quartet porterà sul palco un repertorio legato al jazz contemporaneo, con sonorità capaci di unire ricerca musicale e capacità di coinvolgimento del pubblico. Stefano Mati è considerato tra i protagonisti più apprezzati della scena jazz di Liguria e Piemonte e il concerto rappresenterà un'occasione per ascoltare una formazione di qualità in una delle piazze più suggestive di Seborga. "La musica deve essere un momento di incontro e condivisione – spiegano dal Seborga Culture Club –, e vogliamo continuare a offrire appuntamenti capaci di valorizzare il territorio attraverso proposte artistiche di livello".

Come già accaduto per il primo evento della rassegna, la serata sarà accompagnata anche dai sapori locali. Il Bar San Bernardo e il Ristorante Marcellino's proporranno piatti speciali a prezzi accessibili, creando un percorso tra musica ed enogastronomia pensato per residenti, visitatori e turisti. Sarà inoltre presente William, conosciuto come il "Principe Nero del Tartufo", con il suo stand dedicato agli aperitivi al tartufo, mentre la pizzeria di Nino, affacciata direttamente su Piazza Libertà, completerà l'offerta gastronomica della serata.

Il secondo appuntamento del Seborga Culture Club conferma così la volontà degli organizzatori di creare occasioni di aggregazione e valorizzazione del borgo attraverso eventi aperti a tutti. Dopo la partecipazione registrata durante la serata inaugurale, l'obiettivo è proseguire con una proposta capace di unire cultura, musica e promozione del territorio. L'appuntamento con lo Stefano Mati Quartet è quindi fissato per venerdì 17 luglio alle ore 21.00 in Piazza Libertà a Seborga, con ingresso libero.