Triora, sabato a Creppo la Santa Messa in memoria dei Carabinieri: celebrazione presieduta dal vescovo Mons. Antonio Suetta

L'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Sanremo organizza per sabato alle 17.00, una Santa Messa in memoria dei Carabinieri che si terrà a Triora, nella frazione di Creppo, in Regione Poggio Soprano. L'iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e di ricordo dedicato a tutti i Carabinieri, in servizio e in congedo, oltre che a quanti hanno servito l'Arma con dedizione e spirito di sacrificio.

La celebrazione sarà presieduta dal vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, S.E. Rev.ma Mons. Antonio Suetta, che guiderà la funzione religiosa in uno dei luoghi più suggestivi dell'entroterra ligure. L'appuntamento unirà il momento di preghiera alla volontà di mantenere vivo il legame tra l'Arma dei Carabinieri, i suoi appartenenti e il territorio, in un contesto di forte valore simbolico e comunitario.

Gli organizzatori hanno inoltre previsto un piano alternativo in caso di maltempo. Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero lo svolgimento della celebrazione all'aperto, la Santa Messa sarà officiata nella locale chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima, garantendo così il regolare svolgimento della cerimonia religiosa.