Vallecrosia, torna la Passeggiata sotto le Stelle: sport, solidarietà e ricordo di Maurizio Lega nella 26ª edizione

La Passeggiata sotto le Stelle – Memorial Maurizio Lega si prepara a vivere la sua 26ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti estivi più attesi del comprensorio. Un evento che negli anni ha saputo unire sport, divertimento e solidarietà, coinvolgendo centinaia di partecipanti in una serata sul mare all'insegna della condivisione. Anche quest'anno la manifestazione avrà una forte finalità benefica: il ricavato sarà infatti devoluto alla SPES Ventimiglia e al Centro Promozione Famiglia di Bordighera, due realtà che operano quotidianamente a sostegno del territorio e delle persone più fragili.

L'edizione 2026 sarà anche un momento particolarmente significativo sotto il profilo umano. Gli organizzatori hanno infatti voluto rinnovare il ricordo di Maurizio Lega, al quale è dedicato il memorial, sottolineando come il suo esempio continui ad accompagnare la manifestazione. "Continuerà a correre insieme a noi", è il messaggio scelto dagli organizzatori per ricordare una figura rimasta nel cuore della comunità e degli appassionati di sport.

Tra le novità di quest'anno figura il cambio della sede di partenza e delle iscrizioni, reso necessario dai lavori in corso nella zona abituale. Partenza e registrazioni saranno infatti trasferite nell'area fitness di Rattaconigli, di fronte allo stabilimento balneare L'Ultima Spiaggia. Il percorso della manifestazione, tuttavia, resterà pressoché invariato, garantendo ai partecipanti la possibilità di scegliere tra i tradizionali tracciati da 4 o 8 chilometri, da affrontare correndo oppure camminando.

Gli organizzatori invitano gli interessati a sfruttare il sistema di pre-iscrizione online, che consente di ottenere una quota di partecipazione ridotta, evitare le code il giorno dell'evento e assicurarsi la t-shirt ufficiale, riservata ai primi 200 iscritti. La serata sarà arricchita da musica, premi, estrazione finale, ristoro e da un'atmosfera pensata per coinvolgere famiglie, gruppi di amici e società sportive, con l'obiettivo di rendere questa edizione la più partecipata di sempre e incrementare il sostegno alle finalità benefiche.

Nel frattempo, sarà possibile iscriversi anche di persona in occasione del seminario "Oltre il Traguardo", organizzato dall'ASD Atletica Vallecrosia. L'incontro è in programma venerdì 24 luglio, dalle 20.45 alle 22.30, nella Sala Polivalente del Comune di Vallecrosia al Mare e sarà dedicato al tema "Resistenza o velocità? Da dove nasce e come si può migliorare la prestazione di medio-lunga distanza". Un appuntamento rivolto agli appassionati di corsa che offrirà approfondimenti sull'allenamento e rappresenterà anche un'ulteriore occasione per effettuare la pre-iscrizione alla Passeggiata sotto le Stelle.