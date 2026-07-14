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Eventi | 14 luglio 2026, 15:24

"La memoria è il cambiamento", alle Case Libere di Bordighera una serata dedicata alle vittime innocenti delle mafie

Domenica 19 luglio appuntamento con apericena, musica e i lavori dei giovani del campo di Libera per ricordare la strage di via D'Amelio e promuovere la cultura della legalità

&quot;La memoria è il cambiamento&quot;, alle Case Libere di Bordighera una serata dedicata alle vittime innocenti delle mafie

Domenica prossima le Case Libere di Bordighera, in via Cornice dei Due Golfi 138, ospiteranno una serata aperta alla cittadinanza dedicata alla memoria delle vittime della strage di via D'Amelio e di tutte le vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa, intitolata "La memoria è il cambiamento", vuole trasformare il ricordo in un'occasione di riflessione e partecipazione attiva, coinvolgendo associazioni, volontari e soprattutto i giovani impegnati nel campo estivo promosso da Libera. Un appuntamento che unirà musica, testimonianze e condivisione, con l'obiettivo di ribadire il valore della legalità e dell'impegno civile.

La serata prenderà il via alle 19 con un'apericena a offerta libera e buffet in giardino, organizzata dai Soci Coop di Ventimiglia. Alle 20.30 spazio all'incontro "La memoria è il cambiamento", momento centrale dell'iniziativa che sarà accompagnato dall'esibizione della Banda Musicale Città di Ventimiglia APS e della Banda Musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera APS, dirette rispettivamente dai maestri Diandra Di Franco e Luca Anghinoni. Protagonisti saranno anche i ragazzi del Campo di Libera, che presenteranno al pubblico gli elaborati realizzati durante i laboratori attraverso diverse forme espressive.

La memoria, però, viene proposta come uno strumento di trasformazione concreta. Anche quest'anno, infatti, Libera Imperia, Pace Lavoro Legalità e oltre dieci associazioni del territorio, tra cui Caritas Intemelia e SPES, assegnatarie del bene confiscato, promuovono "Il Castello dei Destini Cambiati", un campus che coinvolgerà più di cinquanta giovani, compresi i partecipanti a E!STATE LIBERI. Nel corso dell'esperienza i ragazzi prenderanno parte a laboratori, incontri formativi, attività creative ed esperienze pratiche, con l'obiettivo di approfondire i temi della cittadinanza attiva e del contrasto alle mafie.

Il progetto si ispira al pensiero pedagogico di Paulo Freire ed è coordinato da Mauro Maggi, esperto in educazione e animazione. L'intento è quello di offrire ai partecipanti strumenti per osservare la realtà, confrontarsi, sviluppare il pensiero critico e immaginare un futuro diverso, contribuendo alla costruzione di una società più giusta, inclusiva e libera dalle disuguaglianze e dalla criminalità organizzata. Un percorso che trova proprio nei beni confiscati alle mafie un simbolo concreto di riscatto e restituzione alla collettività.

Nel corso dell'iniziativa sarà inoltre ricordato il contributo dei numerosi sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare è rivolto al progetto BIP - Benessere Inclusione Partecipazione di Regione Liguria, a CSVPolis e al Coordinamento Nazionale di Libera che, con un finanziamento superiore ai 5 mila euro, hanno consentito il ripristino dell'impianto elettrico della terza villa. La struttura diventerà presto l'Ostello dei Destini Cambiati, con 25 posti letto destinati ad accogliere classi scolastiche e gruppi in visita ai beni confiscati di Bordighera, rafforzando così il valore educativo e sociale di un luogo simbolo della lotta alle mafie.

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