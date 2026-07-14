Ospedaletti, tra arte, benessere e libri: gli appuntamenti della settimana animano l’estate in città

Con l’estate ormai nel vivo, Ospedaletti propone una nuova serie di appuntamenti inseriti nel calendario delle manifestazioni estive, con iniziative dedicate all’arte, al benessere e alla cultura. Nei prossimi giorni residenti e turisti potranno partecipare a eventi pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo, valorizzando alcuni dei luoghi più frequentati della città, a partire dalla pista ciclabile e dall’Auditorium comunale.

Si parte oggi, martedì 14 luglio, con "I colori dell'Arte", il mercatino di artigianato e aziende agricole organizzato dall'Associazione Culturale Amici della Musica e delle Arti. L'iniziativa si svolgerà lungo la pista ciclabile dalle 17.00 alle 24.00, offrendo l'opportunità di conoscere produzioni artigianali, creazioni artistiche e prodotti del territorio in un contesto particolarmente apprezzato durante la stagione estiva.

La serata proseguirà sempre sulla ciclabile con "E..state in forma", appuntamento dedicato all'animazione e all'attività fisica all'aperto. L'iniziativa, curata dalla Happiness Asd, prenderà il via alle 21.30 e rappresenta un'occasione per trascorrere alcune ore all'insegna del movimento e del divertimento, in una delle aree più suggestive del litorale ospedalettese.

Giovedì 16 luglio tornerà invece la cultura con un nuovo incontro della rassegna letteraria "E' tempo di libri", che nelle precedenti serate ha registrato una significativa partecipazione di pubblico. Ospite dell'appuntamento sarà Eleonora Rossi Castelli, giornalista di Studio Aperto su Italia Uno, che presenterà il volume "Fashion Week" pubblicato da Rizzoli. A dialogare con l'autrice sarà Rossella Masper.

L'incontro si terrà presso l'Auditorium comunale alle 21.30 e sarà realizzato in collaborazione con la Libreria Ubik di Sanremo. L'allestimento della serata sarà curato da Divani&Divani. Un appuntamento che conferma la volontà dell'amministrazione di arricchire l'offerta culturale estiva, affiancando agli eventi di intrattenimento momenti di approfondimento e confronto con protagonisti del panorama editoriale e giornalistico nazionale.