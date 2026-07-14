Cinema sotto le stelle, a Sanremo la proiezione di "Good Morning, Vietnam", il film interpretato da Robin Williams (Foto)

Prosegue a Sanremo la ventesima edizione di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna che quest'anno propone un percorso di riflessione sul valore della pace attraverso film capaci di raccontare, da prospettive differenti, i conflitti, le loro conseguenze e il desiderio universale di convivenza.

Il terzo appuntamento è in programma giovedì 16 luglio alle 21.15 in piazza Santa Brigida, nel cuore del centro storico della città, con la proiezione di “Good Morning, Vietnam”, il celebre film diretto da Barry Levinson e interpretato da Robin Williams.

Ambientata durante la guerra del Vietnam, la pellicola racconta la storia del deejay Adrian Cronauer, inviato a condurre un programma radiofonico destinato alle truppe americane. Grazie al suo umorismo, alla musica e a uno stile comunicativo fuori dagli schemi, Cronauer conquista rapidamente i soldati, entrando però in contrasto con la rigida gerarchia militare.

Tra momenti di commedia e passaggi più drammatici, il film mette in evidenza l'assurdità della guerra, mostrando come il sorriso, la libertà di espressione e l'umanità possano rappresentare una forma di resistenza alla violenza e alla propaganda. Un'opera che invita a riflettere sul costo dei conflitti e sulla necessità di costruire percorsi di dialogo e di pace.

È proprio questo il filo conduttore dell'edizione 2026 di “Cinema sotto le stelle”, che utilizza il grande cinema come occasione per interrogarsi sul presente, ricordando come la pace non significhi soltanto assenza di guerra, ma anche libertà, ascolto e rispetto delle persone e delle differenze.

La rassegna è organizzata da Pigna Mon Amour e dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, con il sostegno economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni, di concerto con l'Assessorato alla Cultura.

L'ingresso è libero e gratuito. La serata inizierà alle 21.15, o poco dopo, in attesa dell'imbrunire.

Il calendario della manifestazione proseguirà lunedì 27 luglio con la proiezione del film d'animazione Disney “Raya e l'ultimo drago”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook di Pigna Mon Amour e il sito delle manifestazioni del Comune di Sanremo, https://www.sanremoliveandlove.it/.