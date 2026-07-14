Arma di Taggia, Aurora Bado domina la Sant'Erasmo Run K10: record di partecipazione con 260 iscritti e grande spettacolo

La quarta edizione della Sant'Erasmo Run K10 va in archivio con numeri da record e la conferma di essere ormai una delle manifestazioni podistiche di riferimento dell'estate nel Ponente ligure. Sono stati infatti 260 gli atleti iscritti, equamente divisi tra la prova competitiva Fidal di 10 chilometri e la 5 chilometri non competitiva, in una giornata che ha visto al via anche diversi protagonisti di alto livello. Il percorso si è sviluppato lungo il lungomare di Arma di Taggia per poi proseguire sulla pista ciclopedonale fino al giro di boa fissato in zona Tre Ponti, a Sanremo, offrendo ai partecipanti un tracciato veloce e particolarmente apprezzato.

Grande protagonista della giornata è stata Aurora Bado, atleta imperiese del gruppo sportivo Carabinieri, che ha tagliato il traguardo per prima assoluta nella 10 chilometri con il tempo di 36'28". Un risultato di prestigio per l'azzurra, tornata recentemente alle competizioni dopo un breve periodo di stop e che ha scelto proprio la gara organizzata dalla Asd Naturun Team Valle Argentina per testare la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Alle sue spalle hanno chiuso Andrea Magliano dell'Albenga Runners, primo tra gli uomini in 36'35", e l'atleta di casa Mattia Naclerio, portacolori della Naturun Team Valle Argentina, terzo assoluto con il tempo di 36'59".

Nella graduatoria femminile della prova Fidal, alle spalle della vincitrice si sono classificate Elisa Viora del Torino Road Runners, seconda in 39'01", e Priscilla Ravera del Dragonero, terza in 39'44". Tra gli uomini il podio è stato completato da Claudio Ravera del Dragonero, giunto al traguardo in 37'13". Al termine della competizione, sul palco allestito in piazza Tiziano Chierotti, sono stati premiati anche i primi tre classificati di tutte le categorie Fidal alla presenza del vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi e del consigliere comunale con delega allo sport Giancarlo Ceresola.

Spazio anche alla 5 chilometri non competitiva, che ha visto imporsi Maurizio Ferratusco, fresco di un'ottima prestazione alla Lavaredo Ultra Trail, capace di vincere con il tempo di 16'46". Alle sue spalle Fabio Corradin e Lorenzo Chilà, mentre tra le donne il successo è andato ad Arianna Pisano in 19'35", davanti a Nina Grill e Federica Fava. La manifestazione ha vissuto inoltre uno dei momenti più significativi con l'assegnazione del 1° Trofeo Memorial Stefano Di Placido, istituito dalla Naturun Team Valle Argentina per ricordare l'amico e compagno di squadra prematuramente scomparso. Il riconoscimento, consegnato alla presenza di Emanuele Modesti, è stato assegnato ai migliori atleti della società organizzatrice nella 10 chilometri, Mattia Naclerio e Valentina Di Michele.

Al termine della gara tutti i partecipanti hanno ricevuto la tradizionale medaglia di finisher e hanno potuto partecipare al ristoro finale con prodotti del territorio. Presente anche lo stand dell'Erboristeria Actis, dove gli atleti hanno potuto reintegrare liquidi e sali minerali con acque aromatizzate e prodotti specifici. Durante le premiazioni è stato inoltre estratto uno smartwatch Garmin Forerunner 165, riservato agli iscritti della 10 chilometri, vinto da Silvia Petrucci. Soddisfazione da parte della Naturun Team Valle Argentina, che ha ringraziato atleti, volontari, istituzioni, sponsor e partner per il contributo alla riuscita dell'evento, dando appuntamento al 23 agosto con la T.N.T. (Taggia Naturun Trail) di 7 chilometri, in programma nel centro storico di Taggia.