Sanremo, al Forte Santa Tecla torna “Echoes of Tecla: #Soundscape”, danza contemporanea e musica dal vivo (Foto)

Un'estate dedicata alla danza contemporanea, capace di mettere in dialogo il linguaggio del corpo con alcuni dei luoghi più suggestivi della Liguria.

Dal 15 luglio al 4 agosto torna "Movimenti di Ponente", la rassegna del Balletto Teatro di Torino che, giunta alla seconda edizione, porterà spettacoli, performance e progetti site-specific tra la Fortezza di Castelfranco e i Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure e la Fortezza del Priamàr di Savona. A questo percorso si affiancherà anche un appuntamento speciale a Sanremo: giovedì 30 luglio il Forte Santa Tecla ospiterà "Echoes of Tecla: #Soundscape", progetto site-specific inserito nella Stagione di Eventi 2026-2027 promossa dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e dal Forte Santa Tecla.

Realizzata con il sostegno della Fondazione De Mari e in collaborazione con il Comune di Savona, il Comune di Finale Ligure e la Fortezza di Castelfranco, la rassegna propone un'idea di fruizione culturale che porta la danza fuori dai teatri, trasformando chiostri, piazze e fortezze in spazi di incontro tra artisti, pubblico e territorio. Ogni performance è pensata come un'esperienza immersiva che valorizza il patrimonio storico e paesaggistico attraverso la ricerca coreografica contemporanea.

Il cartellone prenderà il via mercoledì 15 luglio alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure con "Note coreografiche – Quando la musica prende corpo", spettacolo che unisce danza contemporanea e musica dal vivo. Sul palco saliranno i danzatori Bailey Kager, Ivo Santos e Noa Van Tichel, accompagnati dal duo di chitarre manouche Gipsy Friends, formato da Federico Briasco e Giulio Granero. Il lavoro, nato dalla coproduzione tra Balletto Teatro di Torino e Associazione Polincontri, propone un dialogo continuo tra movimento e musica attraverso quattro quadri coreografici che alternano rigore, leggerezza, passione e immaginazione.

Il 28 luglio la Fortezza di Castelfranco ospiterà "Corpi in opera / Aperitivo in movimento", una serata di assoli dedicata al tema del desiderio. Il pubblico assisterà a tre differenti creazioni: "NOA – site specific", con coreografia di Jye-Hwei Lin e interpretazione di Noa Van Tichel; "Concept #ONE", ideato e interpretato da Ivo Santos; e "ALISEO variation", nuova creazione firmata da Manfredi Perego e interpretata da Bailey Kager, presentata in prima nazionale. Tre lavori differenti accomunati dall'indagine sul corpo, sullo spazio e sulle molteplici forme del desiderio contemporaneo.

La rassegna proseguirà il 29 luglio ai Chiostri di Santa Caterina di Finale Ligure con una serata realizzata insieme all'Associazione Formazione Danzarte di Genova. Il programma si aprirà con "Double Pulse", interpretato dalla compagnia Diabasis Ballet Junior e firmato dalla coreografa Irene Pisotti, per poi lasciare spazio a "I love you, Schubert!", spettacolo del Balletto Teatro di Torino con coreografie di Manfredi Perego. I danzatori Bailey Kager, Ivo Santos, Gabriele Scarcia e Noa Van Tichel daranno vita a un percorso ispirato alle musiche di Franz Schubert, nel quale danza e musica dialogano in un susseguirsi di atmosfere, emozioni e paesaggi sonori.

Domenica 2 agosto la manifestazione si trasferirà alla Fortezza del Priamàr di Savona, dove saranno coinvolte anche le realtà formative del territorio. La serata inizierà con "WITH ME 2.00", coreografia di Cristiana Rossi interpretata da Ester Toskay per il Centro Accademico Danza Moderna di Savona, proseguirà con "Balancing", nuova creazione di Irene Pisotti per Diabasis Ballet Junior, e si concluderà ancora con "I love you, Schubert!" del Balletto Teatro di Torino.

L'ultimo appuntamento di "Movimenti di Ponente" è in programma il 4 agosto alla Fortezza di Castelfranco con "Punti di conTatto – A(r)pericena". La serata unirà danza contemporanea, musica dal vivo eseguita all'arpa celtica da Federica Magliano e momenti conviviali aperti al pubblico. Attraverso una composizione istantanea affidata a Bailey Kager, Ivo Santos e Noa Van Tichel, lo spettacolo proporrà un dialogo continuo tra gesto, musica e spazio, invitando gli spettatori a vivere un'esperienza artistica immersiva in uno dei luoghi simbolo di Finale Ligure.

Accanto alla rassegna, il Balletto Teatro di Torino farà tappa anche a Sanremo con "Echoes of Tecla: #Soundscape", progetto site-specific dedicato al Forte Santa Tecla. L'iniziativa rappresenta il naturale sviluppo dell'esperienza avviata nell'estate 2025 e nasce con l'obiettivo di trasformare il monumento in uno spazio vivo, nel quale danza contemporanea, memoria e comunità si incontrano. Novità dell'edizione 2026 sarà la presenza della musica dal vivo eseguita all'arpa celtica, elemento che accompagnerà l'intero percorso artistico.

La serata di giovedì 30 luglio inizierà alle 19.30 con il laboratorio "Preparare il corpo al luogo", aperto a tutti e senza necessità di esperienza nella danza. Attraverso pratiche di ascolto, respirazione, improvvisazione e consapevolezza dello spazio, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso che li preparerà alla performance successiva, creando una comunità temporanea di corpi in dialogo con il Forte Santa Tecla.

Alle 21 prenderà il via "#Soundscape – Corpi in Risonanza", performance di improvvisazione strutturata interpretata dai danzatori e dalle danzatrici del Balletto Teatro di Torino con la musica dal vivo dell'arpista Federica Magliano. Lo spettacolo è concepito come un atto poetico site-specific in cui pareti, cortili e passaggi del Forte diventano parte integrante della composizione scenica, dando vita a un dialogo continuo tra movimento, suono e architettura.

L'esperienza si concluderà con il "Cerchio di Prossimità", un momento di danza partecipata che coinvolgerà artisti e pubblico attraverso gesti condivisi, improvvisazione guidata e relazioni nello spazio, con l'arpa celtica a fare da filo conduttore dell'intero percorso. L'obiettivo è trasformare gli spettatori in protagonisti di un'esperienza collettiva, fondata sull'ascolto reciproco e sulla capacità del corpo di creare relazioni.

Per "Echoes of Tecla: #Soundscape" sono previste due formule di ingresso: 15 euro per partecipare all'intero percorso, comprensivo di laboratorio, performance e danza partecipata, oppure 10 euro per assistere alla performance e al momento conclusivo. Anche gli appuntamenti di "Movimenti di Ponente" prevedono diverse tipologie di biglietto a seconda delle sedi e degli spettacoli, con tariffe agevolate per under 35, over 70 e scuole di danza.

Prenotazioni e informazioni:

+39 331 6139 715 / 011.4730189

Email: organizzazione@ballettoteatroditorino.org.

https://www.ballettoteatroditorino.it/en/home-eng/.