Musica live a Pian di Nave, due serate gratuite con Sanremo Rock & Trend Festival e Giulietta Loves Romeo

Torna protagonista la musica dal vivo nell'estate sanremese con un doppio appuntamento in programma domani e giovedì nell'arena di Pian di Nave. A partire dalle 21, il suggestivo spazio sul mare ospiterà gli artisti selezionati al Giulietta Loves Romeo Festival di Verona e la tappa ufficiale del Live Tour di Sanremo Rock & Trend Festival, nell'ambito del calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Sanremo. Le due serate, organizzate da Nove Eventi Srl, saranno presentate da Claudia Paglialunga, 24 anni, sanremese, che dopo gli esordi nel mondo della danza ha proseguito il proprio percorso artistico come modella e presentatrice.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalle esibizioni delle band in gara al Live Tour di Sanremo Rock & Trend Festival, che saliranno sul palco davanti al pubblico e a una giuria composta da professionisti del settore musicale. Per i migliori artisti in concorso ci sarà in palio il pass per le prestigiose Finalissime Nazionali, in programma a settembre sul palco del Teatro Ariston. Un'occasione importante per i gruppi emergenti, che potranno mettere in mostra il proprio talento in una manifestazione giunta alla 39ª edizione e ormai consolidata come uno dei principali concorsi dedicati alla musica rock emergente.

L'iniziativa conferma inoltre il forte legame tra Sanremo e la storica rassegna musicale. Il palco di Pian di Nave, affacciato sul mare e a pochi passi dal Forte di Santa Tecla, si conferma infatti uno dei punti centrali della programmazione estiva cittadina, ospitando un evento che punta a valorizzare i giovani talenti del territorio e ad offrire loro una concreta opportunità di crescita artistica. L'obiettivo resta quello di favorire il lancio, anche a livello nazionale e internazionale, dei migliori gruppi rock emergenti, chiamati a confrontarsi attraverso le esibizioni dal vivo.

Il programma prenderà il via domani sera con gli artisti del Giulietta Loves Romeo Festival di Verona, attesi sul palco dalle 20. Dalle 21 spazio agli ospiti Nicola Ferrari, Ferretti, Capabrò, Andrea Belfiori e ad altre tre band che completeranno il cartellone della serata, proponendo un mix di musica originale e performance live. Giovedì, sempre dalle 21, sarà invece la volta del Sanremo Rock & Trend Summer Live Tour Liguria/Piemonte. Le band selezionate si contenderanno l'accesso alle Finali di Zona di Ferrara, passaggio decisivo per conquistare il ritorno a Sanremo in occasione delle finalissime nazionali in programma a settembre. L'ingresso alle due serate sarà completamente gratuito, con l'evento aperto sia ai residenti sia ai numerosi turisti presenti in città.