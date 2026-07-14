Il mondo fa tappa a Ceriana: torna il Festival "Musiche della Terra" con tre grandi concerti gratuiti

Torna uno degli appuntamenti estivi più attesi e suggestivi del ponente ligure. L’Amministrazione comunale di Ceriana e il dinamico Comitato Festeggiamenti hanno svelato il cartellone della nuova edizione del Festival “Musiche della Terra”, una rassegna artistica di livello internazionale capace di trasformare il borgo in un crocevia di culture, suoni e tradizioni provenienti dai diversi angoli del pianeta.

Anche per l'estate 2026, la suggestiva e centrale piazza Marconi si prepara ad accogliere cittadini, turisti e appassionati per tre appuntamenti di altissimo spessore culturale e musicale. Un viaggio sonoro che, a partire dal 17 luglio per concludersi a settembre inoltrato, permetterà di esplorare mondi lontani e riscoprire antiche radici europee attraverso canti polifonici, strumenti tradizionali e ritmi travolgenti. Tutte le serate avranno inizio alle ore 21:00.

Il programma completo dei concerti:

Venerdì 17 Luglio (ore 21:00) – Olga del Madagascar: La serata inaugurale del festival vedrà protagonista la suggestiva musica popolare dell'isola dell'Oceano Indiano. Il gruppo guiderà il pubblico attraverso i ritmi caldi e le melodie ancestrali della tradizione malgascia, regalando una serata di pura energia e suggestione acustica.

Venerdì 24 Luglio (ore 21:00) – Bulgarka Junior Quartet: Direttamente da Sofia arriverà sul palco di Ceriana uno dei gruppi vocali più prestigiosi della scena est-europea. Con i loro straordinari e ipnotici canti polifonici e i suoni della più profonda tradizione bulgara, le interpreti del quartetto promettono di incantare la platea con un'esibizione vocale di assoluto virtuosismo.

Venerdì 25 Settembre (ore 21:00) – Trio Albada: Dopo la pausa di agosto, l'ultimo capitolo del festival è fissato per la fine di settembre. Una serata interamente dedicata alle affascinanti sonorità del Mediterraneo occidentale, con un focus speciale sulle polifonie occitane e catalane splendidamente eseguite dalle voci e dagli strumenti del rinomato Trio Albada.

Gli organizzatori invitano caldamente tutta la cittadinanza e gli amanti della grande musica a non perdersi questi appuntamenti di straordinario valore artistico. L'ingresso a tutte le serate è gratuito. L'appuntamento per tutti è nella splendida cornice di piazza Marconi!